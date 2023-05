Llegaron a San Juan de la mano del tango y vivieron la fiebre mundialista

miércoles, 24 de mayo de 2023 19:15

Nestor y Elvira, son un matrimonio de Buenos Aires que llegaron a San Juan para participar de un encuentro de tango, ya que ambos son bailarines, y quedaron maravillados con la provincia. Además, para sorpresa de los dos, vivieron de cerca la llegada de la Selección Argentina Sub 20 y sintieron la fiebre mundialista.

"Lo estamos disfrutando a pleno; lo más lindo lo pasé hoy en la mañana cuando chiquitos del jardín hicieron la fiesta patria. Me llegó al corazón y una de las maestras me regaló una escarapela porque lloré, me emocioné porque tan chiquitos estaban representando tanto de nuestro país", contó Elvira a Diario La Provinia SJ.

Por su parte, Nestor relató que él es de Paraguay y hace 60 años reside en el país, por lo que ya se siente "argentino por adopción". Ahora, acompaña a su esposa en la pasión por el tango y juntos recorren varias provincias con un grupo de baile al que pertenecen, en intercambios culturales.

"Nos vamos llenos de satisfacciones, de San Juan conocimos el dique, la Ruta Interlagos, y ahora la Selección Argentina. Los chicos nos contaron lo que pasaba acá y nos quedamos", reveló el hombre, apostados en la puerta del hotel al que llegaban los dirigidos por Javier Mascherano.

"San Juan es hermoso, hemos visitado la Casa de Sarmiento y una de las costumbres que tenemos es llevarnos la historia de las provincias que visitamos", cerraron alegres.