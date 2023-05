El padre Fuentes, hincha de la Selección Sub 20: "Que Dios nos regale una alegría más"

miércoles, 24 de mayo de 2023 17:50

Esta tarde, cuando la pasión mundialista llevó a cientos de hinchas sanjuaninos a darle la bienvenida a la Selección Argentina Sub 20, en las puertas del Hotel Alkazar, también asistió él, José "Pepe" Fuentes, el sacerdote que acompañó a su ahijado Bautista a vivir la alegría de ver de cerca a los jugadores y tuvo buenos deseos para los jóvenes de la Albiceleste.

"Traía a Bauti que juega en Alianza, en una escuelita de fútbol, y me dijo: 'En este hotel va a estar la Selección Sub 20', y vinimos a esperarlos. Llevamos más de una hora, pero felices y contentos porque son nuestros y tenemos que unirnos en la alegría ante tantas dificultades", contó en medio de la emoción por la Selección, a Diario La Provincia SJ.

Fuentes es el referente del Centro Evangelizador Santo Cura Brochero, en Chimbas, organizador de las fiestas patronales que año a año convoca a miles de fieles a vivir las celebraciones.

Pepe Fuentes y su ahijado, Bautista

En esta ocasión, pese a que reveló que no es de asistir a los partidos, contó: "Para los mundiales tengo mi corazón en Argentina, en el fútbol, y con esto no podíamos no esta y cuando hay que hacer feliz a un niño, mucho más".

Antes de finalizar, expresó su ilusión por el rendimiento de los jóvenes argentinos en el Mundial Sub 20 e invitó a confiar en una nueva ilusión.

"Tengo mucha confianza, mucha fe, sé que vamos a salir campeones. La gente siempre confía, le pedimos a Dios todo y también por esto, que nos regale una alegría más", cerró Fuentes.