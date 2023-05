domingo, 21 de mayo de 2023 20:45

Italia superó a Brasil en su presentación en el Mundial Sub 20 en el Grupo D por 3 a 2, pero tras ir en ventaja cómodamente por 3 a 0 casi sin "despeinarse", pero terminó un poco apretado ante la levantada de los sudamericanos en el último tramo del segundo tiempo.



Italia arrancó muy sólido desde el comienzo con un dibujo táctico de cuatro en el fondo, tres volantes, un enganche y dos delanteros netos que Brasil no pudo controlar.



Y esa superioridad estratégica la consiguió concretar en la red a los 10 minutos, cuando Pratti recibió un centro filtrado de izquierda a derecha, con asistencia de Casadei, y el jugador que juega en el Spal de la Serie B, la clavó con un tiro cruzado en el fondo de la red.



El segundo gol de la "squadra azurra" llegó a 26 minutos luego de un corner desde la izquierda que el arquero Mycael nunca encontró y Casadei consiguió conectar de cabeza haciéndola picar, y tomó el capitán tomó ese mismo rebote y volvió a ganar de cabeza, y como dos cabezazos en el área es gol, le permitió a Italia aumentar el marcador.



A los 33 minutos Casadei es derribado dentro del área, consiguiendo que le cobren penal, y el mismo capitán cambió por gol.



Brasil solo apeló a algunos intentos individuales, pero sin cohesión como equipo, y sin esa voracidad a que nos tienen acostumbrados los "verde-amarelhos".



Y a la gran superioridad que demostró en el campo de juego, el conjunto italiano la supo concretar en el marcador, y parecía que lo ganaba "caminando", y eso los brasileños no lo pudieron asimilar, a punto tal que esa desmoralización no les permitió levantar cabeza.



Casadei, que está fichado en el Reading Football Club, que milita en la tercera categoría del fútbol inglés, tiene 20 años y mide 1,86 metros, y fue sin dudas por lo que hizo en el primer tiempo, la figura del partido.



En el comienzo del segundo tiempo, Ramón metió mano en el deslucido Brasil, puso un delantero por un defensor, dejando tres en el fondo para tratar de ir a buscarlo, pero en un principio no cambió mucho la tónica del encuentro.



Sin embargo, Italia que tenía el partido controlado, se metió atrás y Brasil empezó a empujar, y tras descontar a los 71 minutos, ese gol le dio un empujón anímico, y se lanzaron al ataque, y cuando consiguieron el segundo gol, los "azurros" terminaron apretados.



No obstante, Italia fue un claro ganador en este duelo de candidatos, y demostró una gran supremacía sobre un Brasil, que en los últimos 20 minutos recordó toda su prosapia futbolera, pero se despertó tarde y no le alcanzó.



Al cierre de la primera jornada Italia y Nigeria lideran este Grupo D con tres unidades, mientras que Brasil y República Dominicana cierran sin puntos.



=Síntesis



Italia: Sebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Riccardo Turicchia, Daniele Ghilardi, Gabriele Guarino; Matteo Prati, Tommaso Baldanzi, Giacomo Faticanti; Simone Pafundi, Cesare Casadei (C) ; Francesco Esposito. DT: Carmine Nunziata.



Brasil: Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki; Marlon Gomes, Andrey Santos (C), Matheus Martin; Giovani, Marcos Leonardo, Guilherme Biro. DT: Ramon.



Goles en el primer tiempo: 10m Pratti (I), 26m Casadei (I) y 34m Casadei (I) de penal.



Goles en el segundo tiempo: 26m. Marco Leonardo (B) y 41m. Marco Leonardo (B).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Marquinhos por Matheus Martin y Savio por Arthur (B); 18m. Kevin por Guilherme Biro y Matheus Nascimento por Marlon Gomes (B); 25m. Alessandro Fontanarosa por Guarino (I); 30m Luca Lipani por Pafundi, y Daniele Montevago por Esposito (I); 40m Andre Dhominique por Kaiki (B) y 44m.Samuel Giovane por Baldanzi (I)



Amonestados: Andrey Santos y Matheus Nascimimento (B). Mattía Zanotti y Ghilardi (I).



Árbitro: Marco Ortiz Nava (México).



Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).



Asistencia: 35.531 espectadores.