San Martín quiere aferrarse a la punta

sábado, 20 de mayo de 2023 09:30

Luego de una buena actuación en el Hilario Sánchez, este sábado a partir de las 14, San Martín se enfrentará a Defensores Unidos de Zárate en busca de su consolidación en la punta. El partido se jugará en el Estadio El Gigante de Villa Fox y corresponde a la fecha 17 de la Primera Nacional.

Con César Monasterio como DT, el Verdinegro logró 12 de los pasados 15 puntos y enfrentará a un duro Defensores Unidos, que recién ascendido está sexto a solo tres puntos de la cima. El CADU suma 10 sin perder de local con nueve triunfos y un empate.

A la misma hora, el otro puntero, Agropecuario, será local ante Alvarado de Mar del Plata, en el estadio Ofelia Rosenzuaig, de la ciudad bonaerense de Carlos Casares.

Primera Nacional | Elegidos de César Monasterio para el partido de mañana ante CADU. #VamosVerdinegro uD83DuDFE2? pic.twitter.com/rddo1tKQFr — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) May 19, 2023

El pasado lunes, San Martín le ganó 2 a 1 a Guillermo Brown y se convirtió nuevamente en líder de la tabla. El partido tuvo de todo. A los 38 del primer tiempo, Benjamín Borasi logró la ventaja para San Martín mientras que en el segundo tiempo, a los 2 minutos, fue Mauro Fernández quien descontó para Guillermo Brown. En un final para el infarto, Sebastián González aprovechó un rebote y le dio el triunfo al Verdinegro.

Posiciones

Zona A: San Martín (San Juan) y Agropecuario 26 puntos; Temperley 25; Alte. Brown 24; San Martín (T) y Defensores Unidos (Zárate) 23; Gimnasia (M) 21; Defensores de Belgrano y Morón 20; Güemes (SdE), Almagro, Estudiantes (RC) y Flandria 19; Patronato, Brown (PM) y Chicago 18; Alvarado 16; All Boys 14 y San Telmo 12.

Zona B: Chacarita 28 puntos; Deportivo Maipú 27; Independiente Rivadavia 25; Quilmes y Rafaela 23; Ferro y Gimnasia (J) 19; Aldosivi Estudiantes (BA), D. Madryn y Atlanta 18; Brown (A), Racing (C), Riestra y Mitre (SdE) 17; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 13 y Chaco For Ever 10.