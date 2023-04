Boca perdió ante Colón "en la última bola" y los santafesinos lograron su primer triunfo en la LPF

domingo, 9 de abril de 2023 23:31

Boca Juniors cayó de local ante Colón por 2 a 1 en el cierre de la décima fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) ante la presencia de su próximo entrenador, Jorge Almirón, mientras que con Néstor Gorosito obtuvo la primera victoria en el certamen y salió del último puesto.

La victoria de los "sabaleros", la primera en la Bombonera después de 18 años, se concretó con los tantos del ex Boca Juniors, Ramón Ábila, y el uruguayo Andrew Teutén, mientras que el empate parcial de los locales fue obra del paraguayo Oscar Romero.

El contexto del partido pareció siempre apuntar más al interés de los hinchas por lo externo que por lo que pasaba dentro del campo de juego.

Es que en uno de los palcos que dan a la calle Del Valle Iberlucea los ojos estaban puestos en el nuevo técnico, Almirón, que se mostraba junto a los integrantes de la secretaría de fútbol, Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

Mientras que en la cabecera donde habitualmente esta la "12", la barra brava "xeneize", entraban "a toda orquesta" sus actuales jefes, Rafael Di Zeo y Mauro Martín, ante el fervor de los hinchas que ocupaban ese sector.

Ambos barras habían terminado sus derechos de admisión que les aplicó la justicia en 2017 y que finalizó después de seis años.

Pero a Colón esto no le importó y pegó en la madrugada y en la trasnoche del encuentro, primero con un gol de "Wanchope" a los 47 segundos y otro a los 90+3 del uruguayo Teutén, en los dos únicos remates claros hacia el arco de Javier García.

Ante un Boca con muchos cambios después del partido por la Conmebol Libertadores del jueves ante Monagas (0-0 en Venezuela), los santafesinos pegaron en los momentos precisos y se llevaron tres puntos que necesitaban como "el agua" sin importarles los merecimientos.

Para destacar en los ganadores fue el despliegue del colombiano Bernardo Perlaza, la astucia de Ramón Abila y las atajadas en momentos claves de Ignacio Chicco.

Los locales, a la espera del comienzo del ciclo de Jorge Almirón como técnico quedaron a 10 puntos del líder River Plate y a la espera de encontrar, más allá de que hoy jugó con un equipo alternativo, una línea de juego.

En el comienzo del encuentro los visitantes hicieron un "gol desde el vestuario" apenas habían transcurrido 47 segundos, cuando un error entre Agustín Sández y Nicolás Valentini ante una pelota que había peleado en el área Santiago Pieroti le permitió a "Wanchope" anotar con un toque corto cuando salía el arquero García, para concretar la vieja "ley del ex" del fútbol y poner el sorpresivo 1 a 0 para el equipo santafesino.

Para este Boca, con Mariano Herrón como técnico interino, era un golpe duro para un conjunto que presentaba solo dos jugadores que estuvieron en la igualdad 0 a 0 ante Monagas por la Copa Libertadores el jueves pasado.

De a poco los locales empezaron a tener la pelota en el medio y a mostrar dos caras: una cuando defendían, con dudas a pesar que Colón atacó poco en esa etapa, y otra en la parte ofensiva donde especialmente Norberto Briasco por izquierda y la movilidad del paraguayo Oscar Romero le traían problemas a los dirigidos por Gorosito.

A los 23 minutos un cabezazo de Valentini lo puso a Boca cerca del empate pero Ignacio Chicco, con esfuerzo, evitó el tanto.

Después, a los 29 minutos una buena jugada de izquierda al centro de Briasco terminó con un remate del delantero que Chicco evito dando un rebote que no pudo concretar Luca Langoni en forma precisa.

Colón, con poco se llevaba una ventaja que no parecía justa durante el primer tiempo, más allá que su adversario no había jugado bien, pero por las situaciones que tuvo a favor no se merecía irse en desventaja.

En la etapa final Boca atacó sin ideas y Colón solo esperaba que pasarán los minutos. Sin embargo un remate de Oscar Romero rozó en Facundo Garcés y se le escapó al arquero Chicco para poner el empate para el último campeón del futbol argentino.

Parecía que todo terminaba en empate, pero un error defensivo de Luis Advincula lo dejó solo al recién ingresado Teutén, que definió cruzado de zurda para darle a los de "Pipo" la primera alegría del año y a él su primer tanto con la camiseta de Colón.

El final para Boca fue con algunos silbidos mezclados con algunos gritos de aliento, mientras las cámaras enfocaban a un Jorge Almirón con rostro serio, pensando en el futuro que le espera.

El próximo miércoles Boca visitará en el Nuevo Gasómetro a San Lorenzo por la undécima fecha de la Liga Profesional y Colón será local ante Talleres, de Córdoba, el jueves a las 16.30.

- Síntesis -

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Agustín Sandez; Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Oscar Romero; Luca Langoni, Miguel Merentiel y Norberto Briasco. DT: Mariano Herrón.

Colon, de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Eric Meza; Carlos Arrúa, Julián Chicco, Juan Álvarez y Baldomero Perlaza; Santiago Pierotti; Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 1m. Ábila (C).

Goles en el segundo tiempo: 30m. Romero (B) y 45+3m. Teutén (C).

Cambio en el primer tiempo: 40m. Joaquín Ibáñez por Arrúa (C).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Sebastián Villa por Briasco (B) y Frank Fabra por Sandez (B); 29m. Juan Ramírez por Medina (B) y Nicolás Orsini por Merentiel (B); 35m. Nicolás Figal por Fabra (B), 36m. Cristian Vega por Chicco (C) y Andrew Teutén por Meza (C) y 38m. Lucas Acevedo por Ábila (C).

Amonestados: Romero y Fabra (B). Julián Chicco, Joaquín Ibáñez, Perlaza y Pierotti (C).

Cancha: Boca Juniors.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.