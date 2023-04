Riquelme cruzó a un periodista de TyC Sports: "no le mientan a la gente"

jueves, 6 de abril de 2023 13:26

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se molestó con un periodista del canal TyC Sports mientras realizaba un móvil en vivo desde la puerta del Centro de Entrenamiento de Ezeiza y pidió que "no le mientan a la gente" en medio de la incertidumbre por la designación del nuevo técnico.



Riquelme sorprendió al aparecer en el lugar para reprocharle al cronista Ezequiel Sosa por la utilización de una imagen suya de archivo en el predio, que fue utilizada en pantalla para graficar las salidas al aire.



Sin entender el recurso televisivo y luego de verificar su pertenencia al canal deportivo, el vicepresidente de Boca expuso ante el periodista la falta de coincidencia entre la vestimenta de la grabación y la que llevaba puesta este jueves.



"No le mientan a la gente", reclamó Román, vestido con buzo blanco, con un termo bajo el hombro y un mate en su mano.



Riquelme dio ese mensaje y volvió a ingresar al centro de entrenamiento sin dar información sobre las negociaciones por el sucesor de Hugo Ibarra, despedido la semana pasada.



El titular del Consejo de Fútbol no viajó a Venezuela para el debut de esta noche en la Copa Libertadores con la misión de avanzar en la contratación de un entrenador mientras el plantel sigue a cargo del interino Mariano Herrón.