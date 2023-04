Pequeñas promesas del fútbol: son de Pozo de los Algarrobos y en un año ya ganaron 12 copas

lunes, 3 de abril de 2023 15:50

Cuando hace un año Franco Figueroa y Julio Soria dieron el gran paso, nunca pensaron que iban a alcanzar tantas gratificaciones. En marzo del 2022, ambos crearon la escuelita de fútbol mixta del barrio Raúl Gómez, ubicado en una zona rural del Pozo de los Algarrobos, y la respuesta de los niños "fue increíble".

Es que en apenas un año ya sumaron más de 90 chicos que van de los 8 a los 12 años y que incluye, incluso, fútbol femenino. "Somos un grupo de amigos que decidimos crear una escuelita porque los chicos andaban mucho en las calles y se entrenaban solitos. Los chicos jugaban solos sin nadie que los oriente, nosotros vivimos en el barrio y decidimos hacer esto", comenzó explicando Franco a Diario La Provincia SJ.

Él nací en el Lote Hogar que hoy recibe el nombre de Raúl Gómez. Su amor por el fútbol se inició cuando era chico y participaba en la escuelita de aquel entonces. Después, por la edad, no se pudo seguir jugando y ahora junto a su amigo dieron el gran paso para enseñarles a los más pequeños lo aprendido.

"La mayoría de la gente de acá vive de las fincas y mandan a sus chicos. En un año ganamos más de una docena de copas y salimos varias veces campeones. En una categoría, la sub 8, los niños salieron 4 veces campeones", recordó.

La escuelita cuenta con el equipo de chicas, además está la sub 8 (niños de 6, 7 y 8 años de edad), la sub 10 (9 y 10 años) y la sub 12 (11 y 12 años). Desde que se conformaron participaron en distintos campeonatos, el último fue en marzo pasado en la competencia "de la Uva y el Vino".

"Hay un campeonato que lo hicimos viajando en la Red Tulum. Como no teníamos micro, nos fuimos en un colectivo de línea hasta la terminal y de ahí tomamos otro colectivo para ir a Rivadavia. Cada chico fue con sus padres y nos fue muy bien", recordó.

Franco es portero de la escuela Juan Flores, del Pozo de los Algarrobos, y la mayoría de los chicos que forman parte de los equipos de fútbol, son alumnos de ese establecimiento educativo. "Lo hacemos para que los chicos se divierta y no vayan por mal camino", finalizó.

Franco y Julio trabajan con los profesores de fútbol Luis Tello, Claudio Ponce, Feliciano Romero y Gustavo Figueroa.