FIFA confirmó el Mundial Sub 20 en Argentina: San Juan será una de las sedes

lunes, 17 de abril de 2023 17:39

El presidente de la la FIFA, Gianni Infantino, confirmó hoy a la Argentina como país anfitrión de la Copa Mundial Sub 20 que se realizará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos, mientras el sorteo correspondiente se realizará el viernes en Zurich. Además, se confirmó a San Juan como una de las sedes.



De inmediato, el Presidente Alberto Fernández afirmó en su cuenta de Twitter que "es una gran alegría saber que la Argentina será anfitriona del Mundial Sub-20 este año".



"Tendremos el honor de recibir a las Selecciones en nuestro país y de poder compartir nuestra cultura y pasión por el fútbol con hinchas de todo el mundo. ¡Vamos Argentina!", expresó el mandatario.



“La FIFA tiene el placer de anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub-20 tendrá lugar en Argentina, por lo que el país de los actuales campeones del mundo abrirá sus puertas a las grandes estrellas del fútbol mundial del mañana”, señaló Infantino en el comunicado oficial de la entidad.



“Deseo dar las gracias a la AFA y en particular a su presidente, Claudio Tapia, así como a las autoridades gubernamentales, por su compromiso para albergar este gran certamen con tan poca antelación”, agregó Infantino.



La decisión se produce después de que la FIFA decidiese retirar al anfitrión original, Indonesia, el derecho a organizar el certamen, frente a la negativa del país asiático a recibir a la delegación de Israel. Tras conocerse ese episodio, Argentina presentó su candidatura a través de la AFA.



"Una delegación de la FIFA se desplazó a la nación sudamericana para realizar una inspección in situ la semana pasada. Los miembros de la delegación visitaron las sedes del campeonato propuestas y las infraestructuras vinculadas", añadió el comunicado.



"El contrato de organización ha sido firmado por la AFA, junto con todos los demás documentos correspondientes al país organizador y las autoridades locales", explicó la FIFA.



El texto recuerda que "Argentina es la nación más laureada en la historia del Mundial Sub-20: ganó el título seis veces (el más reciente, en 2007) y también organizó la competición en 2001", cuando también se coronó campeón, dirigido técnicamente por Néstor Pekerman.



El sorteo oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 se realizará el viernes 21 de abril en la sede de la FIFA, en la ciudad suiza de Zúrich.



En tanto, este mediodía se firmó toda la documentación pertinente para la realización del torneo -por instrucción del presidente Alberto Fernández- en una reunión encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y "Chiqui" Tapia.



El titular de Hacienda detalló que el Gobierno nacional "firmó todo los decretos, avales y acuerdos internacionales" para la organización de la máxima competencia juvenil del fútbol mundial.



Massa felicitó a la dirigencia deportiva argentina por "encontrar la oportunidad de llevar adelante un evento de esta magnitud" que tendrá impacto positivo sobre "la economía y la marca país".



"La organización de un evento como éste no solamente representa la oportunidad de que tengamos a las selecciones más importantes del mundo disputando una Copa del Mundo con lo que eso significa sino porque también representa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la marca país una enorme oportunidad; la oportunidad de mostrar la Argentina al mundo y sus bellezas naturales", resaltó el ministro tras suscribir la documentación.



"También -abundó- mostrar nosotros como gobierno la capacidad de organización acompañando a la AFA como nos hemos comprometido en la firma de los avales ante la FIFA, y la oportunidad de recibir miles de turistas, generar divisas, trabajo y recibir tecnología que los organizadores a nivel internacional traen para el desarrollo de este evento".



Massa encabezó el encuentro en el quinto piso del Palacio de Hacienda, escoltado por Tapia y Lammens, en una amplia mesa alrededor de la que se sentaron más de 20 directivos de AFA, entre ellos, los vicepresidentes Rodolfo D'Onofrio, Guillermo Raed y David Garzón, el secretario general Víctor Blanco y el tesorero Pablo Toviggino.



Hasta el momento están confirmadas como subsedes Mendoza con su estadio Malvinas Argentinas, San Juan con el Estadio del Bicentenario, La Plata con el Diego Maradona y Santiago del Estero con el Único Madre de Ciudades. Estos dos últimos se repartirían el partido inaugural y la final.



Tapia se mostró "orgulloso" de poder organizar el Mundial de la categoría y le agradeció tanto a Massa como a Lammens, a quienes definió como "dos hombres del fútbol" por su pasado como dirigentes de Tigre y San Lorenzo.



"Chiqui" Tapia aseguró que la celebración de la cita aportará al "desarrollo del proyecto de Selecciones Juveniles" que se impulsa en su gestión con la presencia de futbolistas que militan en Europa y que "ya son parte del proyecto de la Selección mayor".



Por su condición de sede, Argentina podrá disputar un Mundial al que no había clasificado en el Sudamericano Sub 20 que se disputó en Colombia entre enero y febrero pasado. El equipo continuará al mando de Javier Mascherano, quien había renunciado al cargo de entrenador después de la eliminación en la primera ronda del torneo continental.



El excapitán argentino podrá contar en el Mundial con figuras como Alejandro Garnacho (Manchester United); Matías Soulé (Juventus), Valentín Carboni (Inter), Franco Carboni (Cagliari), Luka Romero (Lazio), Tiago Geralnik (Villarreal), Máximo Perrone (Manchester City), Nicolás Paz (Real Madrid) y Facundo Buonanotte (Brighton), algunas de ellas negadas por sus clubes para el Sudamericano.



El Mundial Sub 20 lo jugarán 24 países divididos en 6 grupos. Los clasificados son: Argentina, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Fidji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Nigeria, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uzbekistán y Uruguay.



Indonesia, el país con mayor población musulmana en el mundo, perdió el derecho de organizar la Copa del Mundo 2023 por la negativa a darle la bienvenida al equipo israelí.