Fabián Doman renunció a la presidencia de Independiente

martes, 11 de abril de 2023 16:26

El periodista Fabián Doman, quien asumió como presidente del Club Atlético Independiente el 6 de octubre del 2022, renunció esta tarde a su cargo con una carta dirigida a los socios y socias que difundió en su cuenta de Twitter.



En su comunicado, Doman manifestó que "la crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes" y que no encontró "las herramientas para ayudar al club", por lo que el vicepresidente primero Néstor Grindetti -intendente de la municipalidad de Lanús- ocuparía su lugar.



"La magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y, por sobre todas las cosas, los ingresos económicos mucho menores a lo que se presumía. Los ingresos del marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente. No obstante, el club canceló gracias a los aportes deudas por millones de dólares. Compromisos económicos que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano no aparecieron ni aparecerán", escribió Doman, que ganó las elecciones el 2 de octubre de 2022 con un 71,91% de los votos y completó apenas seis meses al frente del club.



Los malos resultados deportivos y el problema económico que se agudizó con el caso de Gonzalo Verón profundizaron la crisis del club de Avellaneda en los días previos al clásico contra Racing.



Por estas horas aparecieron amenazas en pintadas, firmadas por los socios: "El día que matemos a un dirigente van a dejar de robarnos" y "el domingo ganen o balas para todos".



El último domingo, después de la derrota por 2 a 1 de local contra Estudiantes, los hinchas del Rojo manifestaron su enojo con chiflidos y canciones en contra de los jugadores durante el partido y, una vez que terminó, los apuntados fueron dirigentes como el director deportivo Pablo Cavallero y Cristian Ritondo.



"La profundidad (de la crisis) es tan grande que no alcanza con un solo espacio político o un grupo de voluntades. En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en el deportivo. Logramos el objetivo que parecía imposible: sacar a Hugo Moyano y a Yoyo Maldonado del club", dice Doman en su carta.



"En el plano deportivo siempre hay tres escenarios. El mejor, el regular y el malo. Se dio el tercero. ¿Responsables? Todos. Sería muy fácil endigarles la culpa de todo al plantel profesional. No lo voy a hacer. Sin embargo, entiendo que la crisis económica, es mucho más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas", siguió.



"Independiente tendrá que aprender a convivir no solo en el plano dirigencial sino en todo lo que lo rodea como institución con menos rencor y resentimiento. Ni siquiera hay una grieta. Hay un todos contra todos sin sentido. Intenté unir sectores y dialogar con todos. Fue también imposible. Los enconos personales están por encima del club. Desde hace 30 años", se justificó el conductor de televisión.