Almirón llegó a Boca: "le agradezco a Riquelme que haya confiado en mí"

lunes, 10 de abril de 2023 20:38

Jorge Almirón agradeció hoy a Juan Román Riquelme por la oportunidad de ser el nuevo entrenador de Boca Juniors, con el compromiso de rescatarlo de la crisis futbolística que el "xeneize" atraviesa.



"No hay mucho tiempo, hay que dar vuelta la página y recuperarse de la derrota contra Colón. Estoy agradecido a Román por esta oportunidad, que fue el contacto directo", dijo Almirón en su primera conferencia de prensa como director técnico de Boca.



"Creo que estoy en un gran momento y estoy preparado. Venir a Boca es un deseo personal muy fuerte y sé lo importante que es", destacó Almirón.



"Yo sabía que iba a venir a este club. Hace unos años me saqué una foto porque sabía que se iba a dar. Estoy preparado para asumir este compromiso", indicó el flamante entrenador boquense secundado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, quien lo presentó ante la prensa en La Bombonera.



Almirón estuvo anoche en un palco del estadio "xeneize" en la derrota por 2 a 1 ante Colón de Santa Fe, por la 10ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y hoy dirigió su primera práctica con vistas al partido del próximo miércoles, el clásico contra San Lorenzo que se jugará en el Nuevo Gasómetro.



"Hoy conocí a los jugadores, entré al estadio, había hinchas ahí y eso emociona. Los hinchas esperan que esto mejore y lo vamos a hacer. A partir del miércoles hay que ir demostrando", señaló el ex DT de Lanús, Independiente y San Lorenzo.



"Este club y la gente demandan. Los jugadores saben que estamos en el club más grande del país y hay que estar a la altura", apuntó Almirón.



Boca, que está a 10 puntos del líder River Plate en la Liga Profesional de Fútbol, tendrá una semana exigente con el clásico ante San Lorenzo; después recibirá a Estudiantes La Plata; y el martes 18 será local ante Deportivo Pereira de Colombia, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Almirón dijo que tendrá "en cuenta" la producción del equipo en la reciente caída ante el "Sabalero" y solicitó el compromiso de todo el plantel para sacar la situación adelante.



"Fue una derrota dura para todos, pero los jugadores se están recuperando. Hay muchos partidos y todos deben estar preparados para cuando les toque jugar. Entramos con una buena energía y hoy los vi trabajando muy bien", apuntó Almirón.



"Vienen partidos muy seguidos pero creo que el equipo debe acostumbrarse a repetir partidos más allá de que hay pocos días de recuperación. El jugador de Boca debe acostumbrarse. Me tocó ser rival y se juega de otra manera para ganar en esta cancha, porque son todas finales", analizó.



Asimismo, el flamante entrenador de Boca agradeció el gesto del DT interino, Mariano Herrón, porque ante Colón "cuidó" a los titulares luego del extenuante viaje a Venezuela, tras el empate sin goles ante Monagas.



"El equipo de ayer no venía jugando, los muchachos venían de un viaje a Venezuela, hubo dos jugadores expulsados y Herrón hizo un equipo alternativo. Habiendo otro entrenador quería a todos en óptimas condiciones, pensó en el club y los jugadores", subrayó Almirón.



De cara al clásico con San Lorenzo, dijo: "Vamos a enfrentar a un rival que viene muy bien. Es un clásico, es importante ir a su cancha y ganar. Vienen siendo un equipo sólido. La idea se va a ir desarrollando pero los resultados son los que dan tranquilidad para ir mejorando con los entrenamientos".



Boca Juniors oficializó esta mañana la contratación de Almirón. "Jorge Almirón, bienvenido a casa", posteó el club en sus redes sociales con las primera imágenes del entrenador con ropa del club durante el entrenamiento que dirigió hoy en el predio de Ezeiza, tras presenciar anoche la derrota de local ante Colón de Santa Fe.



El ex DT campeón con Lanús trabajará con el ex lateral Maximiliano Velázquez y Pablo Manusovich como ayudantes de campo, y dos colaboradores empleados directos del club: el preparador físico Pablo Santella y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso.



Santella, de todos modos, se recupera de una operación de apendicitis y será reemplazado de forma provisoria por Alejandro Blasco.



Almirón, de 51 años, tendrá vínculo con Boca hasta fin de año y su debut en el banco del "xeneize" se producirá este miércoles en el clásico con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, programado a las 16.30 y con arbitraje de Facundo Tello, por la undécima fecha de la Liga Profesional.