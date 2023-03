Paredes: "La gente se siente identificada con nosotros”

lunes, 6 de marzo de 2023 18:07

El mediocampista de la Juventus de Turín Leandro Paredes aseguró que la actual Selección Argentina, que ganó la Copa del Mundo 2022, es la mejor que representó al país, en comparación a las otras consagraciones como la de 1978 y 1986.

“Ninguna Selección representó tan bien al país como esta. Como la gente se siente identificada con nosotros”, describió el volante que coincidió con la misma visión que dio Rodrigo De Paul sobre la selección nacional.

Además, el ex jugador el PSG explicó que prefiere no hablar de otros equipos pero aseguró: "Hay selecciones que tuvieron jugadores excelentes pero no tuvieron la suerte de ser campeones”.

Así mismo, se refirió a como los hinchas argentinos se identifican con el estilo de juego de la Albiceleste y confesó: "La gente vio un grupo de hinchas que jugaba con la camiseta de la Selección Argentina. Jugamos como hinchas, creo que ponerse esa camiseta es lo más grande que hay. Todos los días estás a prueba, nuestra gente demanda mucho. Había que dejar el 110% cada vez”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Por otro lado, Paredes hizo referencia a su explicó lo difícil que fue la preparación para Qatar por su lesión y la posibilidad de compartir cancha con Enzo Fernández y lo que significó perder la titularidad: "Yo creo que puedo jugar con él, lo demostramos los minutos que nos tocó jugar juntos. No creo tener el puesto aseguro, yo me lo ganaba en cada partido y entrenamiento, el técnico fue muy claro: el que está mejor juega. Cuando no estuve al 100%, Enzo y Alexis lo hicieron muy bien. Me siento muy bien que entren y rindan así”, elogió a Fernández y Mac Allister y porque se ganaron el puesto.

Por último, el ex jugador de la Roma habló sobre la chance de retomar al equipo Xeneize: "A Boca no voy a volver pronto. Todavía tengo tengo 28 años y estoy feliz con mi vida acá en Europa, con mi familia, con el club... Así que todavía no. Obviamente como dije siempre mis ganas de volver y terminar mi carrera en Boca son las mismas, pero todavía no", sostuvo.

El jugador de la Juventus, que en junio finaliza su préstamo y en principio regresaría al PSG, club dueño de su pase, agregó: "Creo que me quedan unos años más en Europa. No quiero ilusionar a la gente, que me llama y me pregunta mucho", cerró.