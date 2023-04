Se conocieron los estadios argentinos que propuso Conmebol para el Mundial 2030

viernes, 31 de marzo de 2023 19:28

Conmebol llevó a cabo el 76° Congreso Ordinario en la sede que tiene en Asunción (Paraguay) con el foco puesto en el reciente título que obtuvo la selección argentina en Qatar pero principalmente con el impulso para obtener la organización del Mundial 2030.

El próximo certamen, que albergarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá en 2026, contará con 48 selecciones que disputarán 104 partidos. El siguiente evento será en 2030 con el deseo de Sudamérica de celebrar el centenario del campeonato en esta región. A priori, la FIFA aprobará los reglamentos de la candidatura en junio del 2023 y hará la elección definitiva en el tercer cuatrimestre de 2024.

En el punto C de la orden del día, en la alocución del presidente, llegó el turno de visualizar un video spot de cara al Mundial 2030: para promocionar la sede conjunta entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile se eligieron 18 estadios.

Bajo el lema “Juntos por el mundial centenario”, la máxima autoridad del fútbol regional sólo se limitó a darle paso a un video sin mayores especificaciones. Allí se muestra la expectativa en la región y aparecen distintos recintos simbólicos. Argentina aparece con siete opciones, Paraguay con cinco, Uruguay con tres y Chile con otros tres. Cabe destacar que no quedó establecido que estos sean los recintos definitivos en la candidatura final. Entre los detalles está la construcción proyectada en Paraguay del Estadio Conmebol para 60.000 personas.

El director financiero de la institución, Rafael Cabrera, se posicionó sobre este ítem en un video sobre las finanzas del ente y difundió detalles. Si bien aclaró que el 92% de los egresos del año (461 millones de dólares) serán destinados directamente al fútbol, subrayó que la “sólida posición financiera” permitió planificar una inversión de 54 millones de dólares en “activos”. Principalmente estarán enfocados en el inicio de la construcción del Estadio Conmebol con la intención que sea “un ícono para el fútbol sudamericano”. Este presupuesto fue aprobado por unanimidad.

Si bien no se aclaró si allí se construirá el nuevo recinto, las autoridades de Conmebol confirmaron que se presentaron en la subasta pública de las instalaciones pertenecientes al Club General Díaz en las inmediaciones del edificio de la entidad. El remate se llevó a cabo el 26 de agosto del 2022, hubo 19 postores y la Conmebol fue la única entidad deportiva. “Se evitó que un bien destinado a la práctica del fútbol se pierda para su uso en cualquier otra industria. Conmebol se adjudicó el inmueble en la suma de 25.100 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente 3,7 millones de dólares. Será destinado a la práctica y desarrollo del fútbol”, detalló la secretaria general adjunta, Monserrat Jiménez.

“Hace cuatro años repartíamos 70 millones de dólares en todo el continente. A partir de este ciclo, empezando por este año, vamos a repartir 320 millones de dólares con la posibilidad de seguir creciendo. Lo que llevaría a que en este próximo ciclo de cuatro años lleguemos a repartir un número inédito de 1.200 millones de dólares”, defendió Alejandro Domínguez el avance económico de su gestión.

Con el foco puesto en conseguir la sede para el Mundial 2030, Domínguez le dejó un mensaje directamente a Gianni Infantino, uno de los presentes en la sala. “Presidente Infantino quiero apelar a proponerte a encontrar juntos un camino para celebrar los 100 años. No es la Copa del 2030, esta es la Copa Centenario. La vida te dio la oportunidad y la suerte que seas vos el presidente. Que la FIFA, que el fútbol, nosotros, no cometamos el error de los Juegos Olímpicos que no se fueron a Atenas en 1996. Tenemos un momento histórico, si nos juntamos tenemos la oportunidad que FIFA se luzca. Queremos que cuentes con nosotros. Queremos el Mundial porque tenemos que honrar la memoria. Nos estamos preparando y vamos a estar listos”, expresó.

“Empecemos este nuevo partido jugando solidariamente, en equipo, creamos en nosotros mismos y en nuestra gente. Por sobre todo, el desafío más grande que tenemos, y aquí les pido que se sumen, todo lo que hagamos a partir de este momento en adelante tenemos que hacerlo con excelencia. Conmebol tiene que ser sinónimo de excelencia”, reflexionó el mandatario.

Cabe destacar que Conmebol realizó recientemente un acuerdo con Concacaf para realizar la Copa América 2024 en Estados Unidos con las seis mejores federaciones de esa región. También se alcanzó un acuerdo en la rama femenina y se creó un nuevo torneo de clubes.

LOS ESTADIOS QUE MOSTRÓ CONMEBOL

• Argentina: Estadio Mas Monumental (83.000 espectadores), Estadio Mario Alberto Kempes (57.000), Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona (53.000), Estadio Único Madres de Ciudades (30.000), Estadio Libertadores de América (48.000), Estadio Malvinas Argentinas (42.000) y Estadio Presidente Perón de Avellaneda (42.000)

• Paraguay: Estadio Conmebol (60.000), Defensores del Chaco (45.000), Estadio General Pablo Rojas (45.000), Estadio Antonio Aranda (28.000) y Estadio Villa Alegre (16.000 con proyección a tener 45.000)

• Uruguay: Estadio Centenario (60.000), Estadio Campeón del Siglo (40.000) y Estadio Gran Parque Central (34.000)

• Chile: Estadio Nacional de Santiago de Chile (48.000), Estadio Monumental de Colo Colo (43.000) y Estadio Ester Roa (33.000).

