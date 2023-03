Mateo Retegui: el goleador de moda que "siempre tuvo una mentalidad ganadora"

viernes, 3 de marzo de 2023 12:25

Mateo Retegui, el implacable delantero de Tigre y goleador del fútbol argentino en la pasada Liga Profesional de Fútbol (LPF) y también en la actual, mostró desde muy chico "una mentalidad ganadora" que lo hizo triunfar, según reveló Ernesto Perissé, uno de sus primeros entrenadores y formadores en la sexta división de Boca Juniors.



"Conocí a Mateo cuando recién llegó a Boca, en 2016, lo vi crecer. Siempre tuvo una mentalidad ganadora, desde muy chico", expresó a Télam el "Peto" Perissé. El formador de futbolistas se desempeñaba en las divisiones inferiores de Boca cuando se sumó Retegui hace siete años, en un equipo de trabajo que integraban, entre otros, Diego "Chiche" Soñora y supervisaba Jorge "Coqui" Raffo.



"Mateo llegó a Boca luego de haber jugado durante tres años en las divisiones menores de River, siempre en la Liga Metropolitana, ya que nunca lo tuvieron en cuenta para pasar a las categorías que jugaban en AFA y por eso decidió irse", recordó Perissé.



Retegui, nacido en San Fernando, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, el 29 de abril de 1999, pertenece a una familia vinculada al deporte, más específicamente al hockey sobre césped, ya que es el hijo de Carlos "Chapa" Retegui, y hermano de Micaela Retegui.



El "Chapa" Retegui fue un histórico jugador del seleccionado de hockey y luego exitoso entrenador de Las Leonas y Los Leones, mientras que Micaela, de 26 años, juega para San Fernando e integró varias veces el plantel de Las Leonas.



Mateo también jugó al hockey sobre césped desde pequeño pero el fútbol le tiraba más y por eso se inclinó por una pelota y comenzó su carrera en las inferiores de River, luego se sumó a Boca, donde se hizo profesional, y más tarde vistió las camisetas de Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y finalmente Tigre donde mostró su mejor versión.



"Cuando llegó a Boca lo utilizamos como mediocampista por el sector derecho y en su categoría lo hacía muy bien, hasta que surgió una conversación con su padre y nos pidió que lo probáramos como delantero", recordó Perissé en la charla con Télam.



"Ni bien lo empezamos a usar como delantero, en ese puesto comenzó a convertir muchos goles y muy seguido, además exhibía una potencia tremenda como la que demuestra ahora en primera división", añadió el formador de juveniles.



Retegui debutó en primera división con la camiseta de Boca el 17 de noviembre de 2018 en La Bombonera, cuando el mellizo Guillermo Barros Schelotto lo mandó a la cancha sobre el final para que juegue un puñado de minutos en el triunfo sobre Patronato por 1 a 0 con un gol de Cristian Espinoza, por la Superliga de ese año que ganaron los "Xeneizes".



Luego fue prestado a Talleres, regresó a Boca y sin lugar en el primer equipo pasó nuevamente cedido a Estudiantes de La Plata y de ahí volvió a Boca pero nuevamente pasó a préstamo a Tigre, donde maduró y se convirtió en el goleador del fútbol argentino.



Retegui marcó 19 goles en la LPF de 2022 que ganó Boca y lleva marcados seis en cinco partidos jugados en el actual torneo doméstico.



"No tengo ninguna duda, porque lo conozco desde muy chico, que si Mateo mantiene este nivel actual tiene todas las condiciones para jugar en el fútbol europeo" vaticinó el entrenador, quien trabajó durante seis años en Boca a cargo de la sexta división y en la actualidad dirige las categorías juveniles mayores de la Liga del Club Atlético Ituzaingó.



"Una vez decidimos subirlo de categoría, lo pasamos a la 98' y recuerdo que compartió equipo con Nahuel Molina", rememoró Perissé, en alusión al lateral derecho campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022 y actualmente juega en el Atlético de Madrid, de España.



Retegui sobresale en Tigre, donde comparte equipo con varios exBoca, entre ellos Facundo Colidio, también dirigido por Perissé en Boca al igual que otros jugadores de esa categoría como Mauro Luna Diale y Ezequiel Cañete, ambos en Unión de Santa Fe.



"Ojalá siga así y pueda crecer en su carrera porque es un gran chico", concluyó Perissé, quien también fue ayudante de campo de Omar Labruna en sus pasos por Huracán y Nueva Chicago.



Por lo pronto, Retegui no para de marcar con la camiseta de Tigre y sus goles no pasaron desapercibidos para clubes de Europa como el Atlético de Madrid, de España, Lazio, de Italia, el poderoso Bayern Múnich alemán y el gigante inglés Manchester United, que prometen ir a la carga por el delantero en el próximo mercado de pases.