El nuevo desafío de Emilia Colombo de la mano de su gran pasión: el fútbol

miércoles, 1 de marzo de 2023 15:34

El 2013 quedó marcado en la vida de la sanjuanina María Emilia Colombo. Aquel año se convirtió en Reina Nacional del Sol y comenzó a practicar su deporte favorito: fútbol. Pasaron 10 años y no sólo ambos amores siguen muy aferrados a ella sino que también los proyectos vinculados a cada uno.

Hace una semana brilló de la mano de la Fiesta Nacional del Sol cuando le tocó estar en la noche de Bizarrap. Y ahora tiene un importante proyecto vinculado al fútbol que espera que vea la luz en abril próximo.

"Juego hace 10 años al fútbol, justo desde que salí reina, y tengo amigas y proyectos vinculados a ese deporte. Ahora estamos armando un proyecto de fútbol 7 para chicas que no sean todas federadas", comenzó contando Emilia a Diario La Provincia SJ.

A lo largo de estos 10 años, Emilia jugó fútbol de salón (futsal), fútbol 7, y en el 2017 llegó al Club Atlético Trinidad donde jugó Campeonatos de la Liga de Fútbol 11 Femenino. Gracias a este deporte tiene muchas amigas.

"Si bien jugué 5 años en Trinidad, en fútbol 11, ví que no hay un torneo en el que las chicas amateur puedan jugar con amigas o con quienes entrenan. Hay muchas que no les gusta jugar al futsal o fútbol 11 profesionalmente. Por eso vamos a empezar en ADEPU, donde se juega la liga profesionales, estamos tratando de que se genere", explicó sobre su proyecto.

El mismo espera que a mediados de abril vea la luz y finalmente el proyecto de un torneo donde las jugadoras amateur puedan despuntar ese deporte.

Emilia, soberana

Emilia Colombo es sin dudas una de las reinas que más se conserva en la memoria de los sanjuaninos no sólo por su belleza e inteligencia sino por su carisma y sencillez. "Estoy muy agradecida y emocionada por estar en la Fiesta del Sol. El último año vine como espectadora y siempre digo que para mi es un orgullo y un placer poder estar acá. Siempre estuve en algún rol distinto: en la comisión de reinas, como espectadora, o trabajando. Siempre muy agradecida por la oportunidad", expresó destacando que es una "agradecida de la vida".

Luego destacó que ella es "una defensora de la Fiesta Nacional del Sol y tiene un montón por crecer". El miércoles pasado estuvo en el stand de Desarrollo Humano e hizo la presentación de Bizarrap. Allí sin darse cuenta dejó lucir su amor por el fútbol y la respuesta de la gente fue increíble.

"Teníamos que estirar porque no estaba todo Bizarrap y habíamos agotado todos los recursos. Cuando estaban todos en silencio, grité: 'haber quién es campeón del mundo'. Todos empezaron a levantar los brazos y gritar con alegría. Somos campeones del mundo y soy futbolera. Fui muy feliz", recordó.

Ahora su deseo es que algún día vuelva el certamen de elección de Embajadora o Reina pero con un factor agregado: "Cada persona que me encontré me lo ha hecho saber. Se que todo va cambiando, las generaciones. Está bueno Forjar Caminos y que cada mujer tenga un proyecto para llevar a cabo y eso hace que muchos se contagien. Está bueno, sin dejar tanto el tema de embajadora. estaba bueno tener una representante no sólo de la fiesta sino también de San Juan. Ojala algún día se vaya fucionando lo de embajadora con Forjar Camino y se arme un combo copado".