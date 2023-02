Fabricio, el adolescente sanjuanino que debutó en San Lorenzo con un triunfo

lunes, 6 de febrero de 2023 08:32

Fabricio Prolongo tiene 13 años de edad y un futuro que poco a poco comienza a encaminarse de la mano de uno de los equipos más importantes de la Argentina: San Lorenzo. El adolescente es oriundo de Santa Lucía y en diciembre decidió probar suerte en este equipo para medir sus habilidades en el fútbol. Hoy es uno de las promesas que tiene el club y sobre el que ya empezó a trabajar.

"A fines del año pasado me presenté en la prueba. Hicimos partido en la cancha de Alianza contra otros chicos y quedé seleccionado. Luego hice tres pruebas más en San Lorenzo en diciembre, pero ya en Buenos Aires y me fue muy bien", explicó a Diario La Provincia SJ, el chico que es el segundo de cuatro hermanos.

Su pasión por el fútbol nació cuando era muy chico. Al principio hacía dos deportes: hockey y futbol. Sin embargo, cuando tenía 6 años de edad, su médico le dijo que tenía que hacer un deporte y ahí marcó su preferencia por el fútbol. Empezó en Alianza, donde adoptó las técnicas más fuertes que le permitió hoy estar donde llegó.

"La verdad que estoy bastante contento. Eran tres pruebas las que me iban a tomar y quedé en la segunda prueba, a mitad del partido. Me dijeron que le diga quién era mi papá y ahí cuando terminó me dijeron que había quedado. Estaba con mi papá, mi hermano y mi abuelo y nos pusimos muy felices", recordó el chico con nostalgia.

Este sábado, el sanjuanino debutó en la cancha con los colores de San Lorenzo para enfrentarse con Argentino Juniors. El resultado fue 3 a 0 y lo vivió con mucha adrenalina.

"Me sentí muy cómodo con el plantel. Estoy viviendo una experiencia muy linda y me adapté mucho al equipo", destacó el joven sobre esa experiencia quien no dudó en revelar su deseo a futuro: "mi sueño es jugar en Primera y estar en la Selección Argentina. Mis sueños pasan por darle una vida perfecta a mi familia. Me gustaría ayudarlos, que estén más tiempo juntos y no trabajen tanto".

"Mi familia se sintió triste porque me iba de la casa pero estoy feliz de estar acá. Ellos me apoyan mucho. Les pido que me esperen, algún día volveré pero tengo que cumplir el sueño", finalizó.