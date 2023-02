¿Es Messi el mejor futbolista de la historia?

viernes, 3 de febrero de 2023 17:44

Luego de que la selección argentina se coronó como campeona del mundo en el Mundial de la FIFA, para muchos se acabó el debate de quién es el mejor jugador de la historia del fútbol. Principalmente, porque Lionel Messi conquistó su título 42 y además la copa que más deseaba, pero ¿Es Messi en realidad el mejor futbolista de la historia? A continuación, te explicaremos otras razones por las cuales este jugador, gracias a un talento único, se ha ganado todos los elogios y el reconocimiento para serlo.

¿Por qué Messi es el mejor futbolista de la Historia?

Para nadie es un secreto que ha habido un largo debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia, para muchos las opciones más fuertes eran el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi. Mientras que para otros, entran nombres como Diego Armando Maradona, Pelé, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano y muchos más. Claramente estos últimos marcaron una época en el fútbol, por ello el debate del “Mejor de la historia” se volvió muy polémico.

Sin embargo, los números casi perfectos del argentino Lionel Messi lo hacen el favorito para obtener esta distinción. Es que, en lo que respecta a los logros individuales, es el futbolista más galardonado en toda la historia de este deporte. Cuenta con seis Balones de Oro, seis Botas de Oro, un premio FIFA The Best, un FIFA World Player, siete Trofeos Pichichi, más cuatro UEFA Best Player, un Golden Boy y por si fuera poco el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

A pesar de que aún cuenta con más galardones individuales, los títulos de equipo también son un factor determinante para consagrar al argentino como el mejor de la historia. Es importante destacar, que actualmente Messi ocupa el segundo puesto entre los futbolistas con más títulos en la historia con 42 sumando el último y quizá el más importante de su carrera como lo fue la Copa del Mundo, solo por detrás del brasileño Dani Alves quien acumula 43 títulos.

No obstante, para muchas personas también hay que tener en cuenta las estadísticas individuales, otro aspecto en que el argentino domina con mucha contundencia a comparación por ejemplo con el portugués Cristiano Ronaldo.

Exactamente Messi ya ha disputado 1.004 partidos a nivel profesional, en los que ha logrado marcar 794 goles, repartiendo un total de 331 asistencias. En pocas palabras, en los pies del futbolista argentino se han gestado hasta 1.125 goles, sin duda alguna una estadística de otra galaxia.

Conclusión

Si bien es cierto que dentro del tema del “Mejor Futbolista de la Historia” pueden entrar muchos nombres, bien sea por estadísticas, cantidad de títulos, galardones, entre otros aspectos, se puede decir que ninguno cuenta con el palmarés que posee Lionel Messi. Incluso, tiene la posibilidad de mejorarlos, ya que aún con sus 35 años permanece jugando en Europa y con la selección Argentina, lo mejor de todo al más alto nivel.