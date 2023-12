Desamparados - Colón: identificaron al agresor y brindaron detalles de lo sucedido

domingo, 3 de diciembre de 2023 21:26

Este domingo, el encuentro que tenía como protagonistas a Colón y Desamparados correspondiente a la Fecha 5 de la Zona 9, Región Cuyo quedó suspendido. Lo cierto que esta decisión fue tomada tras la agresión que recibió el árbitro, Gabriel González, en pleno partido.

Fue precisamente a los 24 minutos segundo tiempo de juego cuando el árbitro cobró un penal en favor a Desamparados. Luego, la expulsión de uno de los jugadores del local despertó el enojo de todos los presentes. En este escenario, el árbitro decidió ponerle punto final al encuentro.

Foto: radio Santa Cecilia

El referente de Colón, Pedro Campos, detalló que sucedió y afirmó que tendrían identificado al posible agresor. "El árbitro no tenía absolutamente nada. Se mandó a una médica para que lo constate. Me dijo que suspendía el partido porque no podía pasar por alto la agresión", contó a Radio Santa Cecilia. Luego, sumó que "acá con seguridad le dan los puntos a Desamparados y nosotros seguiremos con chances, pero hoy perdemos la punta".

Foto: Radio Santa Cecilia

El referente del club resaltó que hacen cargo de lo sucedido, pero considera que en otro contexto no lo habrían suspendido. "El penal no era. El trabajo de un año en esto del Regional se nos va de la mano y quedará defender el título local", subrayó.

Sobre la persona que agredió al árbitro, Campos subrayó: "creo que fue nuestro utilero, que dice que le largó un golpe, pero no le habría pegado". Por último, destacó que "la agresión estuvo, me hago cargo, vamos a sancionar a quién lo hizo". Y detalló que una persona fue la que ingresó al campo de juego y lo agredió. "Lo que más me duele es romperle la ilusión a los chicos", cerró.