Debate tras el DNU: la AFA no avaló la reunión que iba a realizar la Liga Sanjuanina

martes, 26 de diciembre de 2023 19:46

Una dura advertencia hizo este martes, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, a la Liga Sanjuanina de Fútbol tras conocerse que en la noche iba a realizar una reunión en el local de calle Entre Ríos y Santa Fe, en Capital. En el orden del día estaba el tratamiento del DNU, del Presidente Javier Milei, que daba cuenta que los clubes de fútbol quedaban habilitados para pasar a ser sociedades anónimas.

La Liga Sanjuanina de Fútbol había convocado a los clubes de la provincia para conocer las distintas posturas pero la AFA advirtió que si se llevaba a cabo podrían recibir una sanción que podría llegar a la desafiliación. A través de un extenso comunicado, que lleva la firma de su secretario general Javier Treuque, el Consejo Federal de AFA advierte que no se podrá realizar dicha reunión.

A continuación lo indicado en dicho comunicado:

"Se ha tomado conocimiento sobre la convocatoria a una reunión para el próximo 26 de diciembre en la sede de vuestra institución, donde se tratará y debatirá respecto a las sociedades anónimas deportivas. Que el posicionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su órgano soberano y la totalidad de sus miembros, es insoslayable respecto a la inaplicabilidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N 70/23 en lo relacionado a la admisión de las sociedades anónimas deportivas como miembros de nuestra organización. Que el carácter de afiliado de la Liga Sanjuanina de Fútbol a la AFA, impone la asunción de obligaciones cuyo incumplimiento obstan al sostenimiento de dicho status jurídico, y ciertamente que dar un tratamiento institucional a una cuestión que inequívocamente es antiestatutaria y antirreglamentaria constituye un incumplimiento a las mismas".

"El Art 12 Inc. XI del Reglamento General del Consejo Federal (RCGF), en cuanto dispone la prohibición de apartarse directa o indirectamente del Estatuto de la AFA o del RCGF, disponiendo que de advertirse la existencia de tales actos se deberá abstener inmediatamente de continuar la ejecución. En ese contexto, la celebración de una reunión institucional, donde se debatirá una cuestión abiertamente antiestatutaria es reñido con la referida norma, como así también lo sería dar tratamiento a la incorporación de disciplinas no incluidas en nuestros estatutos y reglamentos (vgr. Futsal con las reglas de la CAF: Fútbol7, etc.) o debatir si pudiera disputarse partidos amistosos con instituciones no federadas (expresamente prohibidas)".

"En efecto, en tanto la Liga Sanjuanina de Fútbol es una institución afiliada a la AFA, sometiéndose en consecuencia a sus estatutos y reglamentos, y es competencia exclusiva del órgano soberano tratar y debatir tal cuestión. No empece a ello ninguna imposición normativa que obligue a la AFA a admitir esta nueva figura societaria, ya que la misma seria, además de inconstitucional, una indebida e ilegal intromisión del poder público a la independencia, y los asuntos internos de la AFA, lo que representa una violación a los estatutos de la AFA, sancionables hasta con su desafiliación".