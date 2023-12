A un año de Argentina Campeón: el recuerdo y la locura de los sanjuaninos que viajaron a Qatar

lunes, 18 de diciembre de 2023 08:41

Un día como hoy pero del 2022 Argentina salió Campeón del Mundo dándole así a los argentinos la alegría más esperada de los últimos años. Hay quienes disfrutaron de verlo en sus casas y otros vivieron la experiencia de hacerlo en Qatar. Juan Pablo Serdoch (48) y Christian Berni (50) son dos sanjuaninos que vivieron la experiencia en vivo y en directo.

Para ellos fue “el viaje de sus vidas” y no es para menos, la pasión futbolera les dio el mayor regalo: la Copa del Mundo. Hoy, a 12 meses de aquel día, la memoria se refresca con lo que quedó como "souvenir" de aquel viaje. Entre éstas, las entradas de cada partido al que asistieron, las fotos impresas de los estadios, las camisetas que intercambiaron y además, una réplica de la Copa del Mundo.

“La compré en 6.000 USD a la chica que le hizo las réplicas a los jugadores, es la misma. La esperé hasta junio que me la mandó y valió la pena”, contó a Diario La Provincia SJ mientras ambos miraban el centro de la mesa donde se encontraba el tan preciado y significativo objeto.

A esto, Juan Pablo recordó que 90 días antes del inicio del campeonato, se quebró por completo la rodilla derecha: “Iba a viajar igual, había tramitado la Visa y tenía las entradas para un solo partido, pero no me importó. Viajé con mi hermano que vive en Dubai y me manejé en silla de ruedas todo el Mundial. Así festejé también cuando ganamos”.

A lo largo del año, ambos lograron coincidir en el recuerdo más preciado que tienen en común del Mundial. “Más allá del resultado que fue lo que coronó toda la experiencia, lo que más me llevo es ver la comunidad argentina, en otro lugar que nada tiene que ver con nosotros y la euforia. La euforia todos los días, en cualquier lugar, fue impresionante. Íbamos cantando todos juntos y ese sentimiento no se cambia por nada” , comentó Christian.

A diferencia de Juan Pablo, Christian que planeó su viaje con tiempo de un año y medio desde el inicio del Mundial hasta la terminación de la fase de grupos volvió a casa, con esperanzas de ver a su país campeón. “ Cuando llegué y empecé a ver los partidos en casa y en familia al principio me bajonee porque pensé que lo podría haber vivido allá, pero al final estuve bien. Fue mi primer mundial al que fui, mi recuerdo más preciado y que me acuerdo todos los días es la unión de la gente que conocí y como sacamos a flote nuestra pasión, es lo más lindo que tenemos y ahora la copa del mundo”, comentó emocionado mientras se acordaba de todo lo vivido.

Además, también comentó que el entusiasmo de su primera experiencia fue tanta que ya está planeando el viaje a la Copa América que se juega este año en junio en Estados Unidos. “Me volví loco y no pienso perder otra cosa así en toda la vida., a veces sueño que estoy en el mundial viviendo de nuevo esa experiencia y me siento ahí”, aseguró entre risas.

Mientras que Juan Pablo subrayó lo mismo, contó que además de cada uno de los recuerdos que se llevó del Mundial para siempre, también encontró una comunidad de 32 sanjuaninos que viajaron a Qatar y que este 18 de diciembre se reunirán para hablar sobre lo vivido y planificar el viaje a Estados Unidos.

“Son las cosas hermosas que te deja el fútbol, más allá del resultado, de las cábalas y de todo lo que veníamos estipulando los argentinos, nosotros nos llevamos el intercambio de cultura y la hermosa comunidad que logramos crear entre nosotros, es por eso que también llevé las 38 camisetas para intercambiar con hinchas de otros países”, finalizó Juan Pablo.