Esperanza, angustia y felicidad eterna: el recuerdo de los sanjuaninos sobre Argentina Campeón

lunes, 18 de diciembre de 2023 10:25

Una espera de casi 4 décadas se rompió el año pasado cuando la Selección Argentina salió Campeón de la Copa del Mundo en Qatar. Ese día, el 18 de diciembre del 2022 todos los sanjuaninos lloraron y abrazaron a cada una de las personas que se encontraban en ese momento. Por aquel entonces, el centro de festejo fue la Plaza 25 de Mayo, en Capital. A 12 meses de aquella fecha, Diario La Provincia SJ buscó el recuerdo en algunos sanjuaninos.

Para Rubén Retamales un sanjuanino de 52 años fue la experiencia más conmovedora que vivió en los últimos años y la más esperada también. “ Yo soy muy fanático del fútbol, soy de River y además socio, así que imaginate. Cuando ganamos sentí una liberación enorme, como si hubiese venido acumulando angustia durante todos estos años y me hubiese podido librar de eso. Lloré como loco y después me puse a abrazar a todos. Todos los días festejo que salimos campeones”, comentó emocionado.

Hasta los más jóvenes, quienes no pudieron presenciar la gran leyenda de ver ganar a su país festejaron y lo recuerdan como uno de sus mejores días, con una cábala como tradición, verlo en familia si o si. Yohana Morales de 26 años, es de 25 de Mayo y comentó que el recuerdo que le quedó "toda la vida fue el de haber ganado y ver a toda la familia llorando y abrazados, todos, más unidos que nunca”. “En mi casa amamos los animales y tenemos un montón de perros. Ellos comenzaron a ladrar porque no entendían qué pasaba. Fue una fiesta enorme más tarde”, confesó.

Jorge Massiel (62) y Marcelo Oliva (57), dos amigos de la pasión por el mismo equipo pero por sobre todo del fútbol en general, recordaron cómo fue el día que habían esperado por 36 años. “Este Mundial no fue como los demás, la energía, la mística fue otra. Yo vi como Argentina ganó la copa las tres veces y quienes jugaron esta vez fue un equipo bien armado, aunque me hizo acordar mucho al mundial del ‘82 cuando Kempes estaba en el lugar que hoy se encuentra Álvarez. Los dos tienen una mística muy parecida y ese es el recuerdo que se me quedó grabado”, explicó Marcelo Oliva, con una sonrisa entusiasta.

Mientras que, por su lado, Jorge Massiel comentó que durante el Mundial mantuvo una cábala diferente al resto de los años, lo vió solo. “Antes solía reunirme con mis amigos o lo veía en casa con mi familia pero este año siempre tuve el presentimiento de que ganábamos y necesitaba estar solo. El último partido lo sufrí mucho, creo que es esa la imagen que nunca me voy a poder olvidar, cuando ganamos no lo podía creer y lloré mucho, tanto que mi hija mayor entró a la habitación y me pedía que me calmara que ya habíamos ganado, me descompuse y recién cuando me sentí mejor pude festejar, fue muy fuerte todo, nunca me lo voy a poder olvidar”, expresó con lágrimas en los ojos.

Pero lejos de las cábalas y la adrenalina futbolera, también hay quienes vivieron este momento con la pasión que implica compartirlo con los seres queridos. Vanesa Rodríguez (48) tenía el recuerdo de cuando Argentina fue campeón del Mundo en el 86 por eso esta vez la alegría la depositó en haber compartido el momento con su madre y sus hijos. “El momento fue valioso porque lo sufrimos pero además porque estuve con mis hijos y mi madre. Ellos son de la nueva generación, la que nunca vio salir a su país campeón y eso no tiene precio”, contó emocionada.