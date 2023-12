Huracán - Platense en San Juan: todos los detalles del encuentro deportivo

viernes, 1 de diciembre de 2023 16:55

Mañana por la tarde, San Juan volverá a ser una fiesta del futbol nacional cuando se defina uno de los cuatro semifinalistas de la Copa de la Liga Profesional. Calamares y Quemeros tendrán un gran desafío en tierras sanjuaninas. Para ello, el operativo de seguridad, en conjunto con el equipo de trabajo de la Secretaría de Deportes y la Liga Profesional, dispusieron cómo será el ingreso a los diferentes sectores del mítico estadio San Juan del Bicentenario

Los simpatizantes de Huracán tendrán ingreso a la platea oeste y popular norte, por ruta 40 y calle 6. Mientras que Platense lo hará por General Acha y 7, para los accesos sur y platea este.

Con respecto a las entradas, no se venderán en forma física. Cada persona deberá llevar su ticket y documento personal. En el caso de no tenerlo por haberlo comprado en forma online, tendrán que validarlo con el documento. Menores de 3 años no pagan. Hasta hoy a la noche se podrá comprar entradas a través de Deportick.com.

Los valores son populares: 8400 socios y 11.500 no socios. Mientras que las plateas tendrán un costo de 12600 socios y 15750 no socios. La apertura del estadio será a partir de las 15.30.

Fuente: Prensa Gobierno