"Me voy tranquilo": César Monasterio se despidió de San Martín

Tras unos días de comunicada la decisión, el exDT de San Martín, César Monasterio se despidió de la hinchada verdinegra en redes sociales. Dejó un breve pero contundente mensaje que recibió apoyo de los seguidores.

"Querido pueblo verdinegro me quiero despedir, agradecerles por el cariño y respeto que me han demostrado. Para mí volver al @casanmartinsj fue cumplir un sueño y me voy tranquilo por haber posicionado al club entre los mejores, y volver a hacer historia.

Agradezco al club San Martín, a los jugadores, utileros, cancheros, cuerpo médico, por habernos acompañado", posteó.

El pasado 31 de octubre,César Monasterio dio un paso al costado y no continuará como DT de San Martín. Así lo informó el club en redes sociales y hubo reacción de los hinchas que marcaron su desacuerdo y apoyo al dirigente por su compromiso con los verdinegros.

"En la jornada de hoy, de común acuerdo se decidió la desvinculación de César Monasterio al frente del primer equipo. Agradecemos su dedicación, trabajo y cariño por el Club en ésta etapa compartida y le deseamos éxitos a él y a todo su cuerpo técnico!!", destacó el comunicado de San Martín.

El pasado 29 de octubre fue el último partido dirigido por Monasterio. En el estadio Omar Higinio Speedutti en Mendoza, San Martín no pudo sobreponerse ante Maipú en el reducido de la Primera Nacional y se despidió de la posibilidad del ascenso. El Verdinegro cayó por 1 a 0 ante los locales que lograron el triunfo gracias al único gol que marcó Nicolás Samuel Agorreca a los 26 minutos.