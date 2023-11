Con esfuerzo y compromiso, Bárbara sueña con hacer historia en el ciclismo sanjuanino

domingo, 5 de noviembre de 2023 16:15

Sacrificio, perseverancia, dedicación y compromiso. Esas son algunas de las palabras que encierran la carrera que emprendió una sanjuanina, que sueña con representar a la provincia en grandes competencias a nivel nacional e internacional.

Se trata de Bárbara Uliarte, una joven oriunda de Pocito, que se animó a incursionar en el ciclismo y tuvo sus primeras competencias que le permitieron ganar experiencia en el deporte. Su familia aseguró que es un deporte caro, ya que implica equipamiento de valor y una bicicleta, que se debe ir cambiando con el correr de los años. Sin embargo, esto no significa un impedimento para ellos, ya que realizan diversas movidas solidarias para conseguir el dinero y poder seguir adelante con el sueño de la joven.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

Bárbara sostuvo a Diario La Provincia SJ: “antes entrenaba fútbol, pero sentía que ya no era lo mismo y no me gustaba como antes”. Luego, destacó que su madre, Patricia, le preguntó qué otro deporte le gustaba, y se animó a decirle que tenía muchas ganas de incursionar en el ciclismo.

Actualmente, es integrante de la Escuelita de Carlos Nicolás Agüero e Hijos, y son alrededor de 20 los jóvenes que forman parte de este equipo. Los ciclistas sanjuaninos entrenan en El Pinar y en algunas oportunidades en el Velódromo de Rawson. La joven pocitana resaltó que está disfrutando de cada uno de los momentos que le toca vivir con este deporte y hasta el momento cumple todas sus expectativas.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

La ciclista sanjuanina destacó que fueron varias las oportunidades que le tocó salir de la provincia, la experiencia más reciente fue con destino en Chilecito, La Rioja. En su corta carrera, sumó destinos como Chaco y Entre Ríos, Bárbara sueña con poder seguir adelante con este sueño. Uliarte entrena de lunes a sábados, en la escuelita, pero en ocasiones se le complica con los horarios, ya que actualmente está terminando el Secundario. Pero, este no es un impedimento, ya que la joven agarra su bicicleta y recorre por los alrededores de su departamento.

La madre de Bárbara, Patricia, uno de los pilares fundamentales en su vida y su compañera de ruta, sigue muy de cera la carrera de su hija. “Es algo nuevo, aunque nosotros venimos de familia de ciclistas”, remarcó. Y destacó que el abuelo (Julio Domínguez), tío y primo de la joven tienen un importante recorrido en este deporte. “Es muy lindo poder viajar con ella, apoyarla y ver que ella lo está disfrutando”, comentó.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ (Bárbara junto a su mamá, Patricia)

La mujer subrayó que su mayor miedo es que Bárbara sufra alguna caída importante, pero intenta afrontar esta preocupación. “Ya tuvo caídas donde se golpeó bastante feo, pero bueno es parte del deporte y lo acepto”, contó.

En cuanto a los equipamientos que necesita a diario la joven para el deporte, Patricia comentó que “es un deporte bastante carito y cuesta obtener cada cosa”. Y remarcó que en la etapa en la que se encuentra Bárbara necesita cambiar anualmente la bicicleta hasta llegar a una cierta medida. En las competencias nacionales corren con medidas, por ello deben cambiar su rodado. Actualmente, Bárbara está en la categoría dama menor y en su grupo son alrededor de dos jóvenes y el resto son hombres. Sin embargo, son un grupo muy unido que sueñan con marcar su impronta a nivel provincial y nacional. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

El grupo al que pertenece la joven ciclista creció y superaron los 20 integrantes, y con mucho esfuerzo lograron marcar su impronta. Emanuel Agüero y Javier Agüero, ambos con una importante trayectoria en el ciclismo, son los modelos a seguir de Bárbara.

Por último, Patricia subrayó que Bárbara tiene su bicicleta y pronto la deberá cambiar, pero seguirán adelante con mucho esfuerzo y compromiso, para que la ciclista pueda cumplir su sueño: hacer historia en el ciclista. “Hay que trabajar para ella, para los pasajes, si bien, se puede tener sponsor, pero se necesitan muchas cosas”, cerró.