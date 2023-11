F1 Kart, la nueva propuesta que nace en San Juan para vivir “desde adentro” la pasión por la Fórmula 1

viernes, 24 de noviembre de 2023 15:05

Las carreras de Fórmula 1, despiertan pasiones y emociones en los seguidores de pilotos y circuitos internacionales, que año a año deleitan a fanáticos de todo el mundo con atractivos en lo deportivo, únicos de la categoría.

Atento a esas grandes competencias y seguidor de toda la vida de la F1, el sanjuanino Juan Pablo Sisterna prepara un nuevo atractivo en la provincia, de características particulares en el país. Se trata de una nueva pista de karting ubicada en la zona de Marquesado, llamada "F1 Kart" que simula tener las dificultades del autódromo "El Zonda", con todo lo parecido a las sedes donde se corre la Fórmula 1.

"Siempre tuve la idea de hacer algo lindo en San Juan, pero por un tema económico no podía hasta ahora. Hace meses atrás encontré el lugar que era un boliche y más allá que no estaba techado, tenía las características para hacer algo. Con ahorros de muchos años me animé, alquilé el lugar y lo vengo trabajando en la pista", contó Sisterna a Diario La Provincia SJ.

La pista, con subidas y bajadas, desniveles y rulos, presentará tanto a aficionados de los karting como a pilotos amateurs, desafíos que harán que se viva a pura adrenalina la aventura de una competencia. En este marco, aseguró que esta semana se termina la pista para comenzar a pintar e inaugurarla el próximo 16 de diciembre, de cara a la temporada alta de vacaciones de verano.

"La entrada va a ser gratuita con un límite de capacidad, teniendo prioridad quienes vayan a competir. Habrá una sala de cómputos que tenemos para la organización de los otros eventos, para el uso de la gente en dirección de carrera y también los pilotos. Los karting son ocho ploteados con los campeones del mundo, y va a estar todo graficado con lo que es la Fórmula 1", contó.

Los corredores, según la experiencia, podrán acceder a tres sistemas de carreras: corta, sprint y grand prix, mientras que sus equipos o acompañantes podrán disfrutar de la carrera en boxes.

En principio, el lugar se mantendrá abierto al público de martes a domingo, y contará con una cantina para disfrutar de comidas y bebidas, además de un sitio designado para hacer asados. Esas características que ya se difundieron por redes sociales, despertaron el interés de turistas que ya consultan para disfrutar del espacio.

"Tenemos una gran expectativa teniendo en cuenta que San Juan es una provincia muy tuerca y nunca hubo una propuesta similar de este nivel, con karting nuevos 0 KM y con boxs exclusivos para los acompañantes que van a correr", dijo. Y cerró: "Los turistas demuestran que no sólo el sanjuanino sino también gente de afuera, van a ser los encargados de que el lugar ande bien".