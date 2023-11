Ximena y Rocío, las hermanas sanjuaninas con pasión en los botines

viernes, 10 de noviembre de 2023 16:37

Son hermanas y comparten una misma pasión: el fútbol. Cada una desde su lugar en la cancha, se lucen con la pelota y hace unos días tuvieron la alegría de ganarle a Rufrano por la final del segundo ascenso de la Liga Sanjuanina de Fútbol. En un gran partido del equipo de Club Atlético Minero, las chicas obtuvieron una amplia victoria por 6 a 2 y consiguieron la anhelada consagración. Rocío (25) y Ximena Valent (19) no sólo las une el amor a los colores de su equipo sino también la misma sangre.

"Fue una alegría total, emoción tremenda, jugar en el Bicentenario. Fue impresionante, muy bueno. Todas las chicas del club dejaron todo en la cancha", comenzó recordando Rocío a Diario La Provincia SJ, quien ocupa el puesto de arquera. Al igual que ella Ximena confesó que "ganar con Minero fue lo más lindo".

"Fue la primera vez que jugué en el estadio e hice el gol. Todos empezaron a gritar porque nuestro propósito era poder ganar. Este año ha sido muy difícil. Se complicó mucho llegar a Primera", reconoció la hermana menor.

Rocío juega al fútbol desde chica y su hermana siguió sus pasos. Ambas comenzaron con las filas de Ariel Cabrera y su debut llegó con Dilon, con quien pudieron participar en los Juegos Evita en el 2014 y varios torneos en Mendoza y San Luis. "Me encanta tirar y la adrenalina que esto implica, tirarme y atajar, sacar pelotas", subrayó.

Su referente es Emiliano Martinez, "el Dibu", a quien define como un excelente arquero y por eso le "encanta como ataja". "El fútbol me hace olvidar los problemas personales, te olvidas de todo. Sentis compañerismo, actitud. Te da ganas de salir adelante. Me siento muy bien", expresó Rocío.

La mayor de las hermanas es ama de casa y tiene una hija de 6 años que adora. El fútbol se convirtió para ella en un pilar que le permite canalizar todas las energías. "El equipo y Ariel me cambiaron muchísimo. Me sacaron de muchos problemas personales. El fútbol me cambió la vida totalmente. Me siento cómoda con este equipo. Si tuviera que llegar a otro equipo sería a Boca o River pero me siento bien en este equipo, aunque si me sale una oportunidad sí iría a probar", explicó.

Con Ximena juego hace 3 años y siempre han sido de un mismo equipo. "Con mi hermana me siento muy cómoda. Ella empezó amateur y ha levantado muchísimo el nivel desde que estamos con Ariel. Somos muy unidas y muy compañeras. Nos decimos cómo tenemos que hacer las cosas. Con ella hablamos mucho porque yo veo todo como arquera y le aconsejo que se ponga en una u otra posición", reconoció.

Por su parte, Ximena empezó en este deporte cuando tenía 10 años. Cuando veía a su hermana jugar y a las otras chicas, se encendía las ganas de estar en el cancha para mover la pelota. "Veía a las chicas jugar y me llamó la atención empezar, quería saber qué se sentía. El fútbol es mi vida, es algo que no me puede faltar, algo que amo. Me gusta porque creo que puedo llegar lejos y ya varios equipos me han llamado para jugar", expresó la joven de 19 años que ya terminó la secundaria.

Su sueño es que la vean otros equipos y ver si puede salir de la provincia. "Quiero que me vean otros equipo porque me gustaría jugar en Boca, es lo que siempre he soñado. Ya me dieron una posibilidad pero problemas familiares no pude continuar", reconoció.