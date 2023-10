Jóvenes sanjuaninos buscan visibilizar y hacer crecer el Judo en la provincia

jueves, 5 de octubre de 2023 17:00

Hace menos de una semana culminó en Mar del Plata la edición 75° de los Juegos Evita Nacionales 2023, donde 980 sanjuaninos representaron a la provincia en decenas de disciplinas en las que lograron un total de 65 medallas de oro, plata y bronce, la cantidad máxima alcanzada hasta el momento para San Juan.

Entre ellos, un grupo de jóvenes adolescentes buscó posicionar a la provincia en un deporte que se encamina a alcanzar gran desarrollo local. Se trata del judo, donde se midieron con competidores de otras provincias y visualizaron los Evita para que sea una gran ventana de promoción y búsqueda de nuevas sumatorias.

“Este año tuvimos a siete chicos representando a San Juan, una chica y seis chicos. Trabajamos todo el año ya que no solo nos preparamos para este torneo, sino también para los nacionales e interprovinciales. En San Juan tenemos tres escuelas de judo, es un trabajo el que tenemos los profes de ir promocionándolo, todavía nos falta mucho, pero vamos a representar a la provincia”, comenzó contando una de las profesoras, Carolina Rojas, a Diario La Provincia SJ.

Con el objetivo de vivir la experiencia más allá de los resultados que pudieron alcanzar, los docentes y los jóvenes representantes dejaron lo mejor de sí en "La Feliz" con miras de impulsar el crecimiento de la disciplina.

"Desde hace un año comenzamos, cuando nuestros papás vieron que en la Unión Vecinal de Barrio Kennedy lo dictaban. Nos gustó y seguimos, para nosotros que somos hermanos mellizos es muy cómodo cuando queremos practicar. Yo tenía un estado físico mal y desde que empecé noté e cambio para bien", comenzaron diciendo los hermanos Franco y Emiliano Armada.

Atento a la palabra de sus compañeros, Bautista Turcumán, otro de los jóvenes competidores se sumó a la idea de impulsar la disciplina en la provincia, brindando conocimientos sobre lo que es. "Lo practico hace siete años, es mi deporte favorito. A los jóvenes les diría que lo practiquen y que no es como creen los padres, es un deporte fuerte pero no tanto como parece, no para lesionarse", aseguró.

En este marco, destacaron que con el judo se desarrolla la fuerza corporal ya que no sólo se trabaja con la propia sino también con la fuerza del otro. La agilidad y las estrategias de juego fueron más de las características que destacaron.

"Siempre que voy a entrar a una lucha, miró atrás, veo a mis compañeros y pienso en todos los que vengo a representar, a mis familiares y compañeros, es muy bueno", resaltaron por su parte José María y Luciano, a punto de entrar a combate.

Todos, jóvenes que a su corta edad entienden la importancia del deporte y el desarrollo de disciplinas, exteriorizaron que sus sueños más profundos está el competir en los Juegos Panamericanos, Nacionales, la Selección Argentina y ejercer la docencia del judo.