Hizo historia: Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro

lunes, 30 de octubre de 2023 18:38

El astro argentino Lionel Messi consiguió hoy su octavo Balón de Oro, galardón obtenido en base a la obtención del Mundial de Qatar 2022, entregado por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet, frente al río Sena, en París, Francia.

“Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”, dijo el astro argentino, que recibió el premio de manos de David Beckham.

Messi recordó que el premio llegó después del triunfo mundialista de Argentina. "Una vez más, este premio viene de la mano de lo conseguido con la Selección Argentina. Esto es un regalo para todo el grupo, el cuerpo técnico y toda la gente de Argentina".

Y recordó a Diego Maradona, en un día muy especial. "Quiero hacerle una mención a Diego. No hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños. Esto también es para vos".