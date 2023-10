Tras las acusaciones, Oscar Cuevas, presidente de Peñarol: "estoy tranquilo, no hay nada que esconder"

martes, 3 de octubre de 2023 20:54

"Peñarol no tiene que estar en esta situación". Con esas palabras el presidente de Peñarol, Oscar Cuevas, reveló que transitan un mal momento tras las acusaciones por estafa y defraudación del club. Ante este panorama, el referente habló en los micrófonos de Canal 5 y brindó detalles de la situación.

"Creo que esto se tiene que solucionar, porque la verdad no me hace mal solo a mí como presidente del club sino a todos en general", destacó. Y agregó que "hay cosas que uno no comprende, pero son las leyes del juego".

Tras lo vivido en Tribunales en horas de la mañana, comentó: "estoy tranquilo porque no hay nada que esconder, todo se va a resolver y creemos que esto tiene que terminar para que hagamos la asamblea en Peñarol".

Por otro lado, sobre la acusación que recibió destacó que "creo que hay una denuncia de unos socios que no aportan nada al club, nada más que buscan poner palos en la rueda. Creemos que Peñarol está por encima de muchas cosas y hay que trabajar por el bienestar del club".