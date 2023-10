"Golpe tras golpe era interminable": Ulises Campillay habló del tremendo vuelco que sufrió

viernes, 20 de octubre de 2023 14:01

"Era interminable". Con esas palabras, el sanjuanino Ulises Campillay reveló cómo vivió el brutal vuelco que sufrió cuando corría la fecha del Top Race en Paraná. El joven corredor ya se encuentra mejor pero la recuperación le llevará varias semanas.

En este contexto contó que lo que pasó fue muy fuerte pero está contento de hoy poder contarlo. "El vuelco fue muy fuerte y fueron golpes en seco. Nunca había experimentado darme vuelta en un auto, pero fueron muy secos, muy violentos los golpes", comenzó expresando en Carburando Radio.

Luego agregó: "La verdad que golpe tras golpe era interminable, se me hizo muy largo. Cuando caí, cuando quedé quieto, me empezó a doler todo al instante. Normalmente duele después pero fue al instante y por eso no me podían sacar del auto".

Este martes, el sanjuanino usó sus redes sociales para compartir el video del vuelco y dejar un mensaje a sus seguidores: "Fue el dia más difícil de mi carrera deportiva sin dudas,pero hoy agradezco poder estar contándola".

Luego agregó: "Gracias a los médicos de la categoría y a toda la gente que se tomó el tiempo de preguntar sobre mi salud. Tenemos 30 días para volvernos a poner de pie".