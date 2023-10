"¿Juega Messi?", la pregunta que desvela a Perú

martes, 17 de octubre de 2023 00:00

Por simple curiosidad, por interés nacional o motivación periodística, la patria futbolera peruana está atravesada por una pregunta central en la previa del partido de este martes frente a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas: "¿Juega Messi?".



El astro de Inter Miami nunca pasa inadvertido, su presencia en cualquier latitud monopoliza el discurso público y el magnetismo de su fútbol genera sensaciones duales en los fanáticos rivales, que se debaten entre la conveniencia de su ausencia en la cancha y el deseo de aprovechar la oportunidad histórica de verlo en acción.



La pregunta circula por las calles de Lima a un día del partido en el Estadio Nacional, se repite en canales de TV locales, emisoras de radio, medios digitales y es una interpelación obligatoria a los enviados argentinos en la concentración del seleccionado peruano y en la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde la "Bicolor" realizó este lunes su último entrenamiento.



El entrenador Juan Reynoso, cuestionado por el mal inicio en la clasificación mundialista, también fue consultado por la situación del capitán argentino y aceptó que su eventual titularidad o suplencia impactará en el desarrollo de un juego decisivo para su seleccionado.



Messi sumará minutos en el partido de la cuarta fecha pero todavía no está resuelto si lo hará desde el inicio y saltando desde el banco de suplentes como ocurrió el jueves pasado en la victoria ante Paraguay (1-0) en el Monumental.



El entrenador, Lionel Scaloni declaró este mediodía en Ezeiza que la disponibilidad del campeón mundial y Balón de Oro en Qatar 2022 se resolverá el mismo día del partido, según sus sensaciones físicas.



El astro, de 36 años, se sumó a esta convocatoria con una inusual falta de ritmo futbolístico tras resentirse de una vieja lesión en el isquiotibial derecho. Llegó al partido con Paraguay, en el que ingresó a los 52 minutos, con apenas 37 disputados ante Toronto y 35 frente a Cincinnati desde su anterior presentación con Argentina, el 7 de septiembre, en la victoria con Ecuador (1-0).



Esa noche en el Monumental, Messi salió a punto de cumplirse el tiempo reglamentario con una leve molestia, por la que se resolvió que no firmara planilla en el siguiente juego con Bolivia en La Paz.



El dolor se agravó en el primer partido jugado con Inter Miami, el 21 de septiembre, y desde entonces se perdió los cuatro compromisos más inmediatos, entre ellos, la final de la US Open Cup, que su equipo perdió con Houston Dynamo.



Messi visitará por cuarta vez la capital peruana, donde permanece invicto con dos empates y un triunfo en juegos de Eliminatorias Sudamericanas.



La primera excursión la hizo el 10 de septiembre de 2008 al Estadio Monumental de Lima (1-1), dirigido por Alfio Basile, camino a Sudáfrica 2010; el 11 de septiembre de 2012 se presentó en el Estadio Nacional (1-1) durante el ciclo de Alejandro Sabella previo a Brasil 2014 y la última vez, en ese mismo escenario, logró su única victoria (2-0) ya en la gestión de Scaloni, el 17 de noviembre de 2020.



El capitán argentino estuvo ausente por una lesión en el empate 2-2 registrado en el país incaico el 6 de octubre de 2016, cuando la Selección disputaba su clasificación a Rusia 2018 con el "Patón" Edgardo Bauza.

Imprimir Descargar Copiar