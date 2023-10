Di María confirmó su retiro de la Selección argentina: ¿cuándo será?

martes, 17 de octubre de 2023 18:21

El mediocampista de la Selección argentina Ángel Di María confirmó que dejará de vestir la camiseta “albiceleste” tras la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

El rosarino, que no fue convocado para esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, anunció que se retirará de la Selección argentina: "Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de seguir estando en la Selección y me gustaría, estoy haciendo todo para poder estar".

"Cumplí todo con Leo. Lo único que me faltaba era jugar en un club con él. No es lo mismo estar en la Selección, verte 3-4-5 días e irte que estar un año entero y verlo en los entrenamientos. Eso para mí era lo máximo y lo pude vivir" agregó el jugador del Benfica portugués que marcó en la final de la Copa América 2021, en la Finalissima 2022 y en el Mundial de Qatar.

Por otra parte, Ángel Di María no le escapó a los rumores de una posible vuelta a Rosario Central: "En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Rosario Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando".

"El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central" culminó el mediocampista que en febrero cumplirá 36 años.