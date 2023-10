"Trabajamos los valores", los chicos de Estudiantil mostraron su fortaleza y se consagraron Campeón

lunes, 16 de octubre de 2023 13:31

Tienen 15 años y son un equipo con todas las letras. No sólo por el rendimiento unidos en la cancha sino por los valores que trabajan antes, durante y después de cada partido. Este fin de semana los chicos de Estudiantil ganaron el Campeonato Argentino Cadete 2023 en Paraná.

Dirigidos por César Fraifer y Pablo Sosa, los jóvenes se lucieron en la cancha y alzaron la copa tras un reñido partido ante Concepción de San Juan. La consagración la venían buscando hace varios años, con otras categorías, e incluso en el 2022 salieron subcampeones. Pero nunca bajaron los brazos y en este 2023 tuvieron la revancha.

"Como entrenador trato de apuntar mucho a los valores. Acá en San Juan es un deporte super competitivo pero trato de enfocar todo en los valores. Ellos se esfuerzan para ir a entrenar de forma particular y de ahí en el equipo todos son importantes. No tenemos un jugador destacado y es el mayor hincapié que trato de apuntar. Los valores humanos y entender que es un deporte de equipo y debe prevalecer eso, después cada uno dará su calidad individual", comenzó explicando César Fraifer a Diario La Provincia SJ.

Los chicos de Estudiantil tienen 15 años y la mayoría son forjados en la cantera del club, prácticamente en el 80%. Charbel Fraifer, Francisco Desgens, Luciano Balmaceda, Nahuel Archerito, Agustín Carbajal, Santino Limina, Geronimo Lobillo, Mateo Manzano y Santiago Lessa forman parte del equipo.

Charbel Fraifer es hijo de César y cumple el rol de arquero. "No es tan fácil como parece. Si algo tengo que destacar en él, humanamente, es que desde el día que llegó (antes jugaba para la Bancaria) y se sumó al club fue una decisión propia. Yo estaba con una categoría mayor y él tuvo otro entrenador. Siempre le dije que las cosas deben ser claras, independientemente de quién tomara la decisión. Siempre lo entendió a la perfección", agregó César quien destacó que hay veces que le tocó jugar y en otras ocasiones estuvo de suplente.

"Siempre entendió que era una competencia sana y lo que lograra es porque él se lo ganó no porque yo lo premiara. El vinculo de entrenador y jugador no se mezcla. Al principio costó porque tenía 12 años pero con la madurez lo ha ido entendiendo mejor. La relación es normal y sana en la que hay respeto. Eso está reflejado ante sus compañeros. No tiene coronita ni va a ser diferente que sea hijo del entrenador", subrayó.

El campeonato argentino de hockey se desarrolló en Paraná del 9 al 14 de octubre. El primer partido fue en una cancha abierta donde tuvieron que enfrentar no sólo al adversario sino también al intenso calor que los sofocaba. En los siguientes días, mostraron sus cualidades en el juego en una cancha techada. Pero en ambas ocasiones obtuvieron resultados positivos.

El sábado en la tarde fue sin dudas uno de los partidos más emocionantes e intenso para todos los jugadores. Es que se midieron con Concepción y la competencia fue segundo a segundo. A tal límite que cuando faltaban 26 segundos para el final, y llevaban la ventaja por 4 a 3, tocaron el pitazo, cobraron una falta con tiro libre. Sin embargo el arquero logró atajar.

Inmediatamente vino la jugada de los chicos de Estudiantil y llegó el quinto gol que les permitió dar el respiro final y la alegría haciendo latir a pleno el corazón. "Cuando hicimos el quinto gol, con dos de diferencia fue solo disfrutar. Era pensar todo lo que se pasó, todo el sacrificio que hicieron los padres, la voluntad que pusieron ellos", confesó César subrayando que toda la camada 2008 es muy buena pero no sólo en San Juan sino en casi todo el país.

"Hoy nos tocó festejar, el año pasado nos quedamos con el sabor amargo pero no se cambia eso. Estudiantil es un club con mucha historia y con gente de un nivel que no sólo aporta el lado deportivo. También hay lazos humanos y competencia sana", finalizó.