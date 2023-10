Tremendo: Los Pumas le ganaron un partido para el infarto a Gales y se metieron en semis

sábado, 14 de octubre de 2023 14:18

Los Pumas jugaron un partido increíble en el estadio Velódrome de Marsella y derrotaron a Gales por 29-17 con una gran tarea de sus forwards para acceder por tercera vez en su historia a las semifinales del Mundial de Rugby.

El partido había comenzado con el pie izquierdo para el combinado nacional, que rápidamente estaba 10-0 abajo por un try de Dan Biggar, que además metió la conversión y luego sumó de a tres para darle la ventaja a Gales.

Luego de unos minutos complicados en los que Gales estuvo muy cerca de estirar la ventaja, Los Pumas se reposicionaron en la cancha y pudieron descontar a través de dos penales de Emiliano Boffelli.

El combinado nacional venía de obtener el segundo lugar en el Grupo D, producto de la caída ante Inglaterra en el debut y de los triunfos contra Samoa, Chile y Japón. Gales, por su parte, venía de arrasar en el Grupo C que compartía con Fiji, Australia, Portugal y Georgia.

Este fue el tercer partido entre ambas selecciones en Copa del Mundo. La primera de ellas se dio en 1991, con triunfo para Gales por 16-7, mientras que el segundo ocurrió en 1999, con victoria también para los europeos, esta vez por 23-18.

Gales (17): 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (cap), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams

Cambios: ST, 10´ Tomos Williams por Gareth Davies, 15´ Corey Domachowski por Gareth Thomas, Christ Tshiunza por Tommy Reffell, 20´ Rio Deyer por Liam Williams, 25´ Sam Costelow por Nick Tompkins, Dafydd Jenkins por Adam Beard y Dillon Lewis por Tomas Francias

Entrenador: Warren Gatland

Los Pumas (29): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: PT, 27´ Matías Moroni por Santiago Chocobares; ST, 15´ Rodrigo Bruno por Facundo Isa, Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela y Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli, 28´ Joel Sclavi por Thomas Gallo, Agustín Creevy por Julián Montoya, 30´ Nicolás Sánchez por Santiago Carreras

Entrenador: Michael Cheika

Puntos del primer tiempo: 14´ try de Dan Biggar convertido por él mismo (GAL), 21´ penal de Dan Biggar (GAL), 38´ y 40´ penales de Emiliano Boffelli (ARG)

Resultado parcial: Gales 10-6 Argentina.

Puntos del segundo tiempo: 4´ penal de Emiliano Boffelli (ARG), 17´ try de Tomos Williams convertido por Dan Biggar (GAL), 28´ try de Joel Sclavi convertido por Emiliano Boffelli (ARG), 37´ try de Nicolás Sánchez convertido por él mismo (ARG), 40´ penal de Nicolás Sánchez (ARG)

Cancha: Velódrome, Marsella

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)