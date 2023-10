Jorge, el sanjuanino que es una "joya" en Beach Handball y fue convocado a la Selección

sábado, 14 de octubre de 2023 17:00

Con tan sólo 14 años es un jugador nato del handball indoor. Apasionado por el deporte que lo enamora día a día y con el cual ya no se imagina vivir, a su corta edad alcanza el sueño de muchos jóvenes que practican diferentes disciplinas y que buscan llegar a lo más alto de las categorías.

Hablamos de Jorge Iribarren, un adolescente sanjuanino jugador de San Juan Vial Club, que practica la disciplina hace 8 años y que estando en Mar del Plata, en medio de la participación de los Juegos Evita, recibió la noticia más esperada: fue convocado a la Selección Argentina de beach handball.

"La noticia fue muy inesperada, estaba jugando y fue que me dijeron, recuerdo que no sabía como reaccionar", comenzó contando Jorge a Diario La Provincia SJ. Sobre sus comienzos en el beach handball, el joven lo había practicado muy pocas veces antes de la convocatoria, sin embargo, demostró tener lo necesario para pertenecer al cuerpo mayor y representar al país.

Si bien ahora espera expectante a la primera llamada para sumarse a la selección, hasta el momento sabe que harán concentraciones en diferentes partes del país, hasta el próximo Mundial en Dakar 2026.

"Lo vivo muy emocionado y nervioso porque es algo muy nuevo para mi. El handball es lo que me gusta hacer, lo que hice desde chiquito cuando mi hermano me llevó a jugar. Es lo que me gusta y una de las cosas más importantes de mi vida ahora, sería muy complicado seguir sin el deporte", expresó.

Como la mayoría de los jóvenes de su edad, Jorge comparte entre sus actividades diarias y las responsabilidades, la pasión por el handball que también se encuentra motivada por el apoyo y cariño de su familia.

"Voy a la escuela en la mañana y entreno en la tarde, estoy organizado con todo. Ahora empecé el gimnasio en la siesta, a la espera de los entrenamientos con la Selección para los cuales seguro tenga que viajar", sostuvo. Y agregó: "Cuando mi familia se enteró me mandaron mensajes, estaban muy emocionados".

En ese marco, Jorge que se desarrolla como lateral y central, continuará su camino disfrutando de haber alcanzado su máximo sueño, con el objetivo de dar lo mejor de sí mismo y demostrar de lo que es capaz de alcanzar.

"Tengo como referentes a mis amigos y a quienes me llevaron por el camino del handball, como mi hermano y los chicos del club, a ellos sobre todo. Llevar la camiseta argentina es algo que siempre quise y que se me de ahora me pone muy feliz, es algo que quiero que pase", cerró con emoción.