Uruguay y Colombia igualaron en un polémico partido por un penal no sancionado

jueves, 12 de octubre de 2023 20:16

Uruguay, a quien no le cobraron una polémica mano de James Rodríguez en el primer tiempo, empató por 2 a 2 en el final del partido ante Colombia en el inicio de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se mantiene en la cuarta posición de la tabla, a dos unidades de Argentina y Brasil, los líderes de la competición.

Con dos tantos de Rodríguez y Mateus Uribe, Colombia ganaba el encuentro y dominó las acciones en gran parte del desarrollo pero Mathias Oliveira de cabeza y Darwin Núñez de penal en los últimos minutos empataron el marcador en un polémico partido disputado en Barranquilla.

A pesar de que el primer tiempo comenzó parejo, con un Nahitan Nandez encendido, Colombia apretó bien arriba y con una excelente salida en ataque, Rafael Santos Borré abrió muy bien la jugada para el lateral Santiago Arias, quien metió el centro atrás para Rodríguez, que definió casi de primera y puso la pelota contra el palo, inatajable para Santiago Mele.

Ni bien comenzó el segundo tiempo, Uruguay salió con todo y al minuto, con un gran centro desde un tiro de esquina de Nicolás De La Cruz, Olivera puso con un cabezazo magistral el 1 a 1 para los charrúas.

Pero todo ese dominio no lo pudo concretar y después de perder una oportunidad en el área rival, Luis Díaz condujo a los cafeteros con un contraataque, abrió la pelota para Santos Borré. El ex River centró y después de una mano de James que no acusó Piero Maza, Mateus Uribe puso el 2 a 1 con un zurdazo.

En los minutos finales del partido, Uruguay tiró una pelota larga para la carrera de Maximiliano Araujo, quien controló la pelota y fue derribado por el arquero Camilo Vargas, quien vio la roja por parte de Maza. Álvaro Montero ingresó para atajar el penal pero Núñez no falló y con un golazo empató el partido.