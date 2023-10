Suspendieron el partido de San Martín vs San Lorenzo

domingo, 1 de octubre de 2023 21:52

Se viene los cuartos de final de la Copa Argentina. Ya hay ocho clasificados, entre éstos San Martín que tenía fecha para enfrentarse a San Lorenzo el próximo 4 de octubre. Sin embargo, este domingo en la noche ésta fue suspendida.

Así lo confirmó el club Verdinegro a través de las redes, desde donde indicaron que la fecha fue reprogramada para la semana que viene. El club confirmó que será el martes 10 de octubre a las 17:10 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Copa Argentina | Partido suspendido por la organización, el mismo se posterga para el 10 de octubre en el mismo escenario y al mismo horario. #VamosVerdinegro uD83DuDFE2? pic.twitter.com/ZCL7SMxLVF — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) October 2, 2023

El ganador de esta serie irá con Chaco For Ever vs. Defensa en semis.

¿Los otros cruces? Talleres vs. Boca (que esta semana y la otra jugará por la Libertadores), Huracán vs. Estudiantes y el citado Chaco For Ever vs. Defensa y Justicia (esta semana y la próxima jugará las semis de Sudamericana). Habrá que esperar por las fechas restantes, especialmente con los equipos involucrados en competencia internacional.