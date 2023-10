"Hice todo lo posible": por su salud, Nico Tivani se perderá los Juegos Panamericanos

domingo, 1 de octubre de 2023 12:15

El reconocido ciclista sanjuanino Nico Tivani compartió una movilizante noticia con sus seguidores en redes sociales. Por problemas de salud, ya no seguirá haciendo temporada y eso incluye que no participará en los Juegos Panamericanos.

"Con esta ilusión comencé la temporada este año, no entendía el porque no podía rendir cuando estaba haciendo todo al 100%. Con mi entrenador @javiersolalo decidimos hacer análisis para ver si había algo raro y dio que hace poco tuve Mononucleosis (el cual todo el tiempo me sentía fatigado y no podía rendir arriba de la bici ). Con el equipo decidimos dar por finalizada mi temporada y también me perderé los juegos panamericanos que se realizarán en Chile, debido a este Virus", explicó en un posteo.

Tivani cerró su mensaje con "Quiero agradecer a todos por preocuparse y siempre estar ahí con sus mensajitos. Gracias @teamcorratecselleitalia por absolutamente todo me hubiera encantado terminar la temporada de una manera linda, hice todo lo posible para eso (Pero toco así). A pensar en una buena recuperación y que todo mejorará".