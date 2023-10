"El Moty", el boxeador albardonero que se convirtió en campeón cuyano

domingo, 1 de octubre de 2023 18:34

Los caminos de la vida no son fáciles y él lo sabe pero hay algo que lo impulsa siempre para adelante: sus sueños. Esteban "El Moty" Carrizo tiene 22 años y es electricista, especializado en refrigeración. Su vida la transita entre la familia, el trabajo y una pasión: el boxeo.

El joven, oriundo de Albardón, tiene 3 hermanos y comparte la misma pasión con su hermana de 20 años. Si bien empezó este camino hace 5 años, las vueltas de la vida hicieron que tuviera que abandonar. Pero el año pasado volvió con todo y hace pocos días recibió su primera consagración: "campeón cuyano".

"En el 2018 cuando me metí en el boxeo había estado en un instituto en Albardón. Me arrimé y me gustó. Tenía 17 años y a mi papá le gustó y me apoyó desde el principio. A mi mamá no le gustaba mucho pero ahora sí me apoya porque sabe lo que me gusta. Los 2 son los que más me apoyan", comenzó expresando el boxeador.

En el 2018 fue campeón de una competencia que se desarrolló en Albardón y fue su primer triunfo. Pero no pudo seguir y se alejó del cuadrilátero hasta agosto del 2022. "En el 2019 dejé por problemas personales pero me arrepiento. Siempre quería volver pero recién me animé el año pasado y volví pero con sobrepeso, tenía 103 kilos. Ahora bajé y me siento bien", reconoció.

En el camino tuvo un hijo al que quiere mucho y es en "su máximo admirador". "Es un amor este deporte, no puedo dejar de entrenar, es una pasión. Mi hijo tiene 5 años y ve los videos y le encanta", expresó subrayando: "me gusta ser padre, cuando era más chico no estaba preparado, tenía 17 años, cuando nació. Pero ahora sí".

"El Moty" es seguidor del Chino Maidana, admira su forma de moverse en el ring y que "siempre va para adelante". Por eso es su mayor referente y quiere seguir su camino en el boxeo. "Me gustaría hacer mi carrera amateur y llegar a mi sueño profesional. Si se puede vivir, viviría del boxeo", destacó.

Hace unos días compitió en Santa Rosa de Mendoza en el Campeonato Cuyano de Boxeo. En el ring se midió con Román Vera, oriundo de San Martín de Mendoza. El sanjuanino le ganó por puntos y por decisión unánime. Así obtuvo el cinturón cuyano.

Su profesor es Claudio Pereyra y la preparadora es Rita Pelayes. A ellos le dio palabras de agradecimiento por la oportunidad que le dieron pero también a sus compañeros de gimnasio "que son como una familia muy linda". Entre ellos agradeció a Yonathan "El Tanque" Mercado que es campeón sanjuanino y por su puesto a su propia familia.