Messi, íntimo: "me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa del Mundo"

lunes, 30 de enero de 2023 17:37

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, recordó a Diego Armando Maradona y remarcó que le hubiese gustado que le entregase la Copa tras ser campeón en el Mundial de Qatar, mientras que aseguró que el astro "desde arriba estuvo empujando" para que se le diera la consagración.

"Obviamente me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa. Si hubiese estado, creo que me la hubiese entregado él. Pero, si no, hubiera querido que viviera todo esto, con lo que él amaba a la Selección", expresó Messi en una entrevista radial.

Además, la "Pulga" manifestó: "Yo creo que desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mí, hacía fuerza".

LEO MESSI SOBRE DIEGO Y LA COPA DEL MUNDO uD83CuDFC6uD83EuDD79 #MessiEnUrbanaPlay



“Si hubiese estado me la hubiese entregado él [Diego Maradona]. Por lo menos que vea todo esto, con lo que amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas", Messi en @perroscalleok pic.twitter.com/cdyMi9CWRo — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

"En este Mundial, con la canción que fue un boom para todo el mundo, desde arriba Diego estaba empujando", añadió el rosarino en referencia al hit de "Muchachos" que acompañó al seleccionado durante toda la competencia.