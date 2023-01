Racing empató con Belgrano por la primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol

domingo, 29 de enero de 2023 22:22

Racing Club igualó este domingo sin goles ante Belgrano de Córdoba en el estadio Presidente Perón, en un encuentro válido por la primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol.



El último bicampeón del fútbol argentino (del Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional, ambos frente a Boca Juniors) comenzó el encuentro sin poder hacerse dueño de la pelota.



Belgrano, recientemente ascendido, se hizo fuerte en el mediocampo y en la zona defensiva para intentar cuidar su propia arco.



El partido estuvo a punto de jugarse a puertas cerradas, por decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense, a partir de la creciente interna en la barra brava racinguista. Sin embargo, la gestión de las autoridades de la entidad de Avellaneda con sus pares de la Provincia modificaron la postura inicial y el cotejo contó con la asistencia de los socios de Racing.



A la "Academia" le costó hacerse dueño de la pelota e imponer su presencia como local en los primeros minutos por lo que recién a los 18 minutos consiguió su primera jugada clara de ataque con un remate de Gonzalo Piovi que pasó cerca del arco.



El volante creativo Matias Rojas y Maximiliano Moralez, uno de los refuerzos del club, no pudieron tener la pelota y generar fútbol de mitad de cancha hacia adelante.



Sin embargo, con el correr de los minutos, "Frasquito" Moralez creció en confianza y empezó a manejar la pelota y los hilos de Racing en ofensiva, por lo que el local pudo tener más la pelota y crecer en el juego.



En el segundo tiempo, el local intentó tener la pelota, la manejó en gran parte del partido y pudo llegar al arco rival. Pero el arquero visitante, Nahuel Losada, tuvo una buena tarde para dejar su arco en cero.



El equipo dirigido por el técnico Fernando Gago siguió buscando con más ímpetu que ideas, a pesar de tener más la pelota. Sin embargo, el conjunto de Avellaneda no supo abrir el marcador por la fuerte defensa del equipo "celeste".



El resultado final fue el más claro reflejo de lo ocurrido en los 90 minutos en los que los dos equipos no pudieron ser efectivos en el arco rival.



En la segunda jornada, Racing visitará a Argentinos Juniors, mientras que Belgrano recibirá a River Plate.



=Síntesis=



Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Maximiliano Moralez; Matías Rojas, Maximiliano Romero y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.



Belgrano (Córdoba): Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Lucas Diarte; Ariel Rojas, Santiago Longo y Matías García; Bruno Zapelli; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.



Cambios en el segundo tiempo: 19m. Jonathan Gómez por Nardoni (R); 24m. Iván Ramirez por Rojas y Gerónimo Tomasetti por García (B), 29m. Héctor Fértoli por M. Rojas y Nicolás Reniero por Pillud (R): 35m. Ulises Sánchez por Zapelli (B); 38m. Nicolás Oroz por Piovi y Edwin Cardona por Moralez (R); 45m. Franco Jara por Vegetti (B).



Amonestados: Ariel Rojas, Diarte y Godoy (B), Sigali (R).



Estadio: Presidente Perón (Racing).



Árbitro: Darío Herrera.