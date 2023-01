"Mataste a tu mujer": las terribles agresiones que sufrió el campeón Carlos Nicolía en Portugal

jueves, 19 de enero de 2023 10:17

Nadie discute la calidad deportiva y humana de Carlos Nicolía, el sanjuanino que fue capitán de la Selección Argentina de Hockey sobre Patines que fue campeona del Mundial en 2022, en nuestra provincia. Querido y respetado en nuestra tierra, hizo carrera en Europa y hace años, está radicado en Portugal donde es parte del conocido Benfica. Sin embargo, no todo es fácil para él y compartió en redes sociales una incomprensible pesadilla que sufre y a la que le dijo basta. Es que blanqueó las agresiones verbales que sufre cada vez que va a jugar contra Porto, por parte de seguidores del rival. Pidió respeto por su hijo mayor, directamente afectado por insultos gravísimos.

“ASESINO, MATASTE A TU MUJER” (Y eso es lo más leve) Me callé por 9 años hoy digo basta! Tal vez muchos no saben mi historia, llegue en el 2014 a Benfica con mi hijo de 3 años con su madre recién fallecida, tuve la suerte de encontrar una gran familia Benfiquista que me acompaño siempre… pero hace 9 años que cada vez que fui al Dragão Caixa la gente atrás del banco de suplente (não a claque) me gritan ASESINO, mataste a tu mujer y muchas cosas que hasta me dan vergüenza decirlas", destacó en Instagram.

Nicolía perdió a su esposa por una grave enfermedad y años después, formó familia con la diseñadora sanjuanina Flavia Pallucchini con quien recibió a su segundo hijo. Los pequeños y la joven son el gran pilar del hockista.

"Mi hijo ya tiene 11 años y entiende todo. Es una pena que en un evento deportivo se haga esto, usando el fallecimiento de una persona, que luchó contra un enfermedad, riéndose de la muerte en sí UNA VERGÜENZA. 9 años pase escuchando estas cosas cada partido, PERO HOY DIGO BASTA. Llevo una lucha solo, contra la discriminación que siento de los reglamentos que las federaciones de hockey hacen y que no se si algún día gane, pero esta otra se termina hoy", aseguró.

El deportista compartió su pesar e impotencia ya que su hijo sigue su carrera y va a los partidos. "No por mi, sino por mi hijo… no quiero que escuche nunca que hay gente que usa la perdida de su madre por una rivalidad o creerse graciosos! Todo tiene un límite… RESPETO", sentenció.