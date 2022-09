World Skate Games: lo que le espera a Argentina

jueves, 29 de septiembre de 2022 08:44

Los World Skate Games Argentina 2022 llegan a San Juan en octubre y este miércoles se dio un paso clave en nuestra provincia que es una de las sedes.

San Juan es cuna del Hockey sobre patines y, como no podía ser de otra manera, el sorteo de esta disciplina se llevará a cabo en la provincia cuyana. El Auditorio Eloy Camus fue el escenario elegido para conocer cómo quedarían compuestos los grupos de selecciones tanto para rama femenina como masculina.

Este es el detalle:

Las zonas del Mundial de Hockey

El formato de competencia estará dividido en tres categorías, Senior femenino, Senior masculino y Sub 19 masculino.

Senior masculino

Estará dividido en tres campeonatos: Serie A, Serie B y Serie C.

Serie A: Lo integraran 8 equipos, divididos en dos zonas de 4 equipos, se ordenan los equipos en fase clasificatoria del 1 al 4, y luego se cruzan las zonas en cuartos de final.

Argentina compartirá zona con España, Mozambique y Angola; el otro grupo estará integrado por Portugal, Italia, Francia y Chile.

Serie B: estará integrada por 8 equipos

En la Zona A estarán Brasil, Suiza, Colombia e Israel; Zona B: Austria, Alemania, Andorra y Australia.

Serie C: estará integrada por 5 equipos en una sola zona: EEUU, México, Pakistán, Nueva Zelanda y Uruguay.

Femenino senior

Estará organizado por en dos campeonatos:

World Championship: 8 equipos dos zonas de 4, se ordenan los equipos en fase clasificatoria del 1 al 4 y luego se cruzan las zonas en cuartos de final (1 vs 4, 2 vs 3, 3 vs 2 y 4 vs 1)

Francia, Portugal, Chile y España integrarán el grupo A, mientras que el Argentina será parte de la Zona B junto a Italia, Colombia y Alemania.

Intercontinental Championship: estará integrada por 4 equipos, todos contra todos (Suiza, México, Brasil y Australia).

Campeonato Sub 19

Estará conformado por 10 equipos, divididos en dos zonas de 5, clasifican los dos primeros a la semifinal y final.

Argentina integrará la Zona B junto a Italia, Chile, México y Suiza; en la Zona A estarán España, Portugal, Gran Bretaña, Colombia y Estados Unidos.

Fuente: Prensa Secretaría de Deportes