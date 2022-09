Presentaron el World Skate Games Argentina 2022

miércoles, 28 de septiembre de 2022 20:08

Hoy miércoles se realiza la presentación oficial de World Skate Games Argentina 2022. La ceremonia se realiza desde San Juan y cuenta con la presencia del Gobernador de San Juan, Dr. Sergio Uñac; Ministro de Turismo y Deportes de Nación, Dr. Matias Lammens y autoridades de World Skate.

San Juan es cuna del Hockey sobre patines y, como no podía ser de otra manera, el sorteo de esta disciplina se llevará a cabo en la provincia cuyana. El Auditorio Eloy Camus, es el escenario elegido para conocer cómo quedarán compuestos los grupos de selecciones tanto para rama femenina como masculina.

El formato de competencia estará dividido en tres categorías, Senior femenino, Senior masculino y Sub 19 masculino.

En primer lugar, el Senior masculino estará dividido en tres campeonatos: Serie A, Serie B y Serie C.

Serie A: Lo integraran 8 equipos, divididos en dos zonas de 4 equipos, se ordenan los equipos en fase clasificatoria del 1 al 4, y luego se cruzan las zonas en cuartos de final.

Serie B: Estará integrada por 8 equipos

Serie C: Estará integrada por 5 equipos.

El Femenino senior estará organizado por en tres campeonatos:

Serie A: 8 equipos dos zonas de 4, se ordenan los equipos en fase clasificatoria del 1 al 4 y luego se cruzan las zonas en cuartos de final (1 vs 4, 2 vs 3, 3 vs 2 y 4 vs 1).

Serie B: Estará integrada por 8 equipos

Serie C: Integrado por 5 equipos.

El campeonato Sub 19 estará conformado por 10 equipos, divididos en dos zonas de 5, clasifican

los dos primeros a la semifinal y final.