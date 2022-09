Se va un grande: Roger Federer anunció su retiro del tenis

jueves, 15 de septiembre de 2022 11:02

El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos, anunció hoy que se retirará a los 41 años luego de jugar la semana próxima Laver Cup, entre el 23 y 25 de septiembre próximo en Londres.



"Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado la gira. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra", indicó el tenista nacido en Basilea en un mensaje y un video en sus cuentas de las redes sociales Twitter e Instagram.



"Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice al nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible", añadió el suizo.



Federer, dueño de 20 títulos de Grand Slam, entre ellos ocho del abierto de Wimbledon, se vestirá de tenista por última vez en la Laver Cup, un torneo de exhibición que se jugará entre el 23 y 25 de septiembre próximo en Londres.



Sin dudas, las tres intervenciones en su rodilla derecha que lo dejaron sin competir en la presente temporada fueron determinantes para determinar su retiro, que se presumía podía concretarse luego del ATP 500 de Basilea (24 al 30 de octubre).