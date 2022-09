El análisis uno por uno de los jugadores de Boca en el Superclásico

domingo, 11 de septiembre de 2022 19:53

El siguiente es el análisis hombre por hombre de los jugadores de Boca en el Superclásico disputado en la Bombonera por la decimoctava fecha del torneo de la Liga Profesional:

Agustín Rossi: A los 6 minutos evitó la apertura del marcador con una formidable atajada tras un cabezazo de Emanuel Mammana. Después no fue exigido, pero ya con eso se metió entre las figuras.

Luis Advíncula: Más preocupado por defender que por atacar, protagonizó uno de los duelos más intensos de la jornada con Milton Casco y ambos fueron amonestados de forma insólita por un encontronazo. Igualmente, cumplió.

Nicolás Figal: Sumamente firme, conformando una sociedad muy sólida con Rojo en la zaga de Boca.

Marcos Rojo: Al igual que Figal, respondió cada vez que River intentó atacar y se hizo dueño del fondo pese a que estuvo en duda hasta el último momento por una molestia física. En el segundo tiempo vio la tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Nicolás De La Cruz y fue expulsado en el final por otra patada al uruguayo.

Frank Fabra: Sus desbordes en el complemento lastimaron al equipo de Marcelo Gallardo y no tuvo problemas en defensa pese a ver la tarjeta amarilla a los 41 minutos del primer tiempo.

Martín Payero: En el inicio incomodó al mediocampo de River a partir de su movilidad. Se fue diluyendo con el paso del partido.

Guillermo Fernández: Le costó el partido en la zona más complicada del campo por la cuestión táctica. Sin embargo, mejoró con el correr de los minutos y un remate suyo, que Franco Armani tapó de gran manera, generó el córner que terminó en el gol de Darío Benedetto.

Alan Varela: Intentó ser el eje de Boca en la mitad de la cancha y por momentos lo logró. Fue de menor a mayor pero redondeó un buen rendimiento.

Juan Ramírez: Fue el más peligroso de Boca en el primer tiempo, dado que casi todos los ataques comenzaron o pasaron por él. Falló en la puntada final en la mayoría de las jugadas y su nivel se desdibujó hasta ser reemplazado en la segunda mitad.

Luca Langoni: Llegó al choque como la llave de Boca para abrir los últimos partidos, pero no pudo desequilibrar más allá de algunas jugadas esporádicas.

Darío Benedetto: Tuvo su revancha personal después de la mala racha al convertir el gol de Boca. No había tenido mucha participación en el encuentro pero se convirtió en una pieza clave del Superclásico. Fue muy aplaudido por los hinchas.

Norberto Briasco: Entró un minuto antes del gol, por lo que luego se desvirtuó el partido. No pudo intervenir demasiado en el juego.

Cristian Medina, Carlos Zambrano, Luis Vázquez y Aaron Molinas no jugaron el tiempo suficiente para analizar sus desempeños.