Raúl Antuña: "hicimos un partido no tan bueno a nivel juego pero sí muy efectivo"

lunes, 8 de agosto de 2022 17:57

Tras el triunfo de San Martín este lunes en el Hilario Sánchez, frente a Bwoun de Adrogué, el DT del Vertinegro, Raúl "Purruco" Antuña se refirió a la victoria de los sanjuaninos y puso el peso en volver a ganar después de tres derrotas que había sufrido el local.

"Venimos de tres derrotas, no es fácil y sencillo porque se pierde confianza, los estados de ánimo no son los mejores pero hoy los jugadores demostraron personalidad, carácter, abrimos el marcador, después lo pudimos manejar pero también fue sufrido en los últimos minutos del partido. Creo que hicimos un partido no tan bueno a nivel juego pero sí muy efectivo", dijo Antuña a los micrófonos de AM1020.

El Verdinegro ganó por 3 a 2 en la fecha 28 de la Primera Nacional frente a un duro rival que al comienzo del torneo batalló en los primeros lugares. "Lo pudimos resolver a nuestro favor y eso nos va a seguir dando confianza para lo que viene", resaltó el Purruco.

Y agregó sobre el equipo: "Hemos hecho cosas muy buenas, hemos vuelto a la efectividad que habíamos perdido en los últimos encuentros y hay que seguir. Esto es el día a día, es muy dinámico entonces tenemos que corregir y mejorar".

Ahora, San Martín se preparará para el próximo partido el domingo, en busca de escalar en la tabla de posiciones y afianzar su lugar de clasificación.

"Nos está costando de visitantes pero hay con qué y vamos a trabajar, estamos convencidos que se tiene que cortar, tenemos que sumar de a tres. A partir de mañana pensaremos en lo que viene", finalizó Antuña.