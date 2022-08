Desamparados empató con Villa Mitre

domingo, 7 de agosto de 2022 18:41

Este domingo, el sanjuanino se enfrentó a Villa Mitre de Bahía Blanca, con la ilusión de repuntar y conseguir escalar puestos en la tabla de posiciones, sin embargo el encuentro terminó 0 a 0.

El partido tuvo fue demorado en varias ocasiones, por distintos incidentes, por lo que el arbitró debió adicionar varios 9 minutos en el segundo tiempo.

Si bien, el equipo sanjuanino tuvo claras ocasiones de gol, no las aprovechó y no logró quedarse con los puntos. "Este fue un partido sucio, creo que por encima de eso, estuvimos mejor que ellos", destacó Ricardo Dillon, DT de Sportivo Desamparados a AM1020.

Además, agregó que "el equipo esta firme, sabemos que no es fácil estar en la piel de cada jugar. No hay nada para reprochar. El equipo adversario no influyó en el arco, no sufrimos".

"Generamos, pero nuestra cuenta pendiente es el gol. En algún momento creo que si mantenemos esta actitud y no nos ponemos nerviosos el equipo va a encontrar lo que esta buscando", cerró.