San Martín visita a Defensores de Belgrano con la ilusión del triunfo

martes, 2 de agosto de 2022 19:25

Este martes a partir de las 21:10, San Martín se enfrenta a Defensores de Belgrano con el objetivo de ascender en la tabla y llegar a la clasificación.

El encuentro se juega en el Estadio Juan Pasquale y pertenece a la fecha 27 de la Primera Nacional. Los once de Raúl Antuña llegan con un sabor amargo tras caer de local por 2 a 0 frente a San Martín de Tucumán, resultado que los dejó en el puesto 9 de la tabla.

Primera Nacional | Estos son los convocados para el partido de mañana ante Defensores de Belgrano. #VamosVerdinegro uD83DuDFE2? pic.twitter.com/YLtB42ZkIH — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) August 1, 2022

"Sabíamos que era un partido muy complejo, el que se equivocaba perdía, nos equivocamos en un momento en el que no teníamos que hacerlo. Es una derrota que no esperábamos, no era lo que queríamos pero sabíamos que era un rival que está peleando arriba", dijo el director técnico a los micrófonos de Radio AM1020.