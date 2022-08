Vélez avanzó a semifinales de la Copa Libertadores y lo espera Flamengo

miércoles, 10 de agosto de 2022 22:44

Vélez Sarsfield pasó a semifinales de la Copa Libertadores tras vencer esta noche por 1 a 0 a Talleres, de Córdoba, ante más de 57.000 espectadores en el estadio Mario Kempes, luego de imponerse por 3 a 2 en el cotejo de ida en Liniers la semana anterior, y en la próxima instancia se medirá con el poderoso Flamengo, de Brasil.

El juvenil Julián Fernández anotó el tanto del triunfo del equipo de Liniers a los 34 minutos del complemento, luego de que convirtiera también el gol de la victoria en el partido de ida.

Así, el conjunto que dirige el uruguayo Alexander Medina -el ex-Talleres se fue expulsado en el segundo tiempo- se quedó con una serie que tuvo muchos matices tanto dentro como fuera de la cancha, por los incidentes que tuvieron lugar una semana atrás en el estadio José Amalfitani.

Con un juego conservador, Vélez pudo avanzar gracias a la buena victoria que obtuvo una semana antes en su estadio, y esta noche logró neutralizar el juego de la ‘T’, que nunca encontró los caminos para generar acciones de real peligro en el arco de Lucas Hoyos.

A los cuatro minutos de juego llegó la primera gran polémica de la noche, porque Lucas Pratto convirtió un tanto, aunque el árbitro paraguayo Eber Aquino lo anuló a instancias del VAR debido a una mano previa de Lucas Janson.

Tras esa acción y algunas imprecisiones propias del nerviosismo del inicio, Talleres se acomodó, con más presión en el medio y la intención de atacar por las bandas con Diego Valoyes por derecha y Francisco Pizzini por izquierda.

Pasaban los minutos y la ‘T’ no inquietaba con claridad sobre el área rival porque las corridas de Valoyes y Pizzini no eran trascendentes para vulnerar a una sólida defensa de Vélez.

El visitante hacía todo lento, bajaba el ritmo que intentaba imprimir Talleres, y apostaba a la contra, para de esa manera tener una clara chance en los pies de Janson, pero Enzo Díaz se recuperó y tapó con lo justo lo que podría haber sido el 1 a 0 para los del ´Cacique´ Medina.

Siguió en la misma el equipo del portugués Pedro Caixinha, con más voluntad que buen juego, y a pesar de algún intento por desnivelar por intermedio de Rodrigo Garro, careció de conexión entre sus hombres de ataque para llegar con claridad al arco de Lucas Hoyos.

Así se esfumaron los primeros 45 minutos, con dominio de pelota de la ‘T’, aunque el visitante no pasó mayores sobresaltos.

Un desarrollo similar se dio en el inicio del complemento, con el elenco Liniers apostando a la contra con el peligroso tridente ofensivo Janson-Bou-Pratto, en tanto que Caixinha encontró en el equipo otra dinámica con los ingresos de Ulises Ortegoza y Matías Godoy.

Intentaba por todos los medios el local, que tuvo una acción favorable en Valoyes tras un córner desde la izquierda, pero cabeceó afuera.

Llegó luego una fuerte entrada de Francisco Ortega sobre Garro, que derivó en una nueva revisión del VAR y amonestación al hombre de Vélez, en una jugada que generó la expulsión de un exaltado ‘Cacique’ Medina, y todo comenzó a ser muy trabado, con poco juego y constantes interrupciones.

De tanto ir, Talleres descuidó su última línea y el ingresado Fernández apareció nuevamente, como en el partido de ida, se filtró entre los centrales y eludió a Guido Herrera para definir con el arco vacío y anotar el tanto que le daba ventaja de dos goles en la serie que comenzaba a definirse a su favor.

Pudo aumentar el visitante sobre el final, pero falló en la definición el ingresado Abiel Osorio cuando había quedado mano a mano con Herrera.

Lo siguió buscando Talleres, pero se repitió en centros intrascendentes al igual que en todo el partido, en una noche que cerró con el festejo de los futbolistas de Vélez y el aliento de la parcialidad local, mientras el equipo se retiró ante una gran ovación.

La última semana de agosto Vélez recibirá al ‘Mengao’, que eliminó a Corinthians, mientras que siete días más tarde se verán las caras en el Maracaná para definir a uno de los finalistas.

- Síntesis -

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra y Rodrigo Garro; Diego Valoyes, Francisco Pizzini y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Máximo Perrone; Luca Orellano, Walter Bou y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 34m. Fernández (VS).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Ulises Ortegoza por Franco (T) y Matías Godoy por Pizzini (T); 13m. Michael Santos por Girotti (T); 19m, Santiago Cáseres por Garayalde (VS) y Julián Fernández por Orellano (VS); 31m. Héctor Fértoli por Garro (T); Tomás Guidara por Jara (VS) y Abiel Osorio por Bou (VS); 35m. Julio Buffarini por Pérez (T) y 43m. José Florentín por Janson (VS).

Amonestados: Valoyes y Diaz (T). Garayalde, Ortega y Jara (VS).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).