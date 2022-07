La sanjuanina Adriana Quiroga se consagró Subcampeona Mundial de Atletismo: "no lo puedo creer"

sábado, 9 de julio de 2022 10:31

El fin de semana viajó a Finlandia con una mochila cargada de sueños y expectativas. Y este viernes, esa mochila se abrió y se cumplió uno de sus mayores sueños. Adriana Quiroga se consagró subcampeona mundial de atletismo, en el certamen más importante que reúne a federaciones todo el mundo.

La sanjuanina compitió en la categoría 2.000 metros con obstáculos y si bien sufrió un percance a mitad del camino, la meta la alcanzó de forma exitosa. "Iba primera pero me caí. Cuando me levanté ya ni sabia como iba pero seguí. Así termine la carrera", comenzó expresando Quiroga a Diario La Provincia SJ.

Cuando llegó a la tribuna pensó que la meta la había alcanzado en cuarto lugar, sin embargo todos los deportistas de la delegación argentina la empezaron a felicitar pero ella no entendía qué pasaba.

"Yo vi que me pasó Canadá después de la caída, como a los 200 metros. Pero no podía hacer mucha fuerza por la rodilla. Veía a otras chicas adelante pero iban una vuelta atrás y yo quedé segunda", recordó con la alegría y la emoción que aún la desbordaba.

"Por eso me saludaban felices. Hasta que no ví el diploma de la WMA no podía creerlo. Alcancé la medalla de plata, soy subcampeona a pesar de la caída", expresó subrayando: "no había manera que me convencieran que estaba segunda, a pesar que iba primera, hasta que vi el diploma".

Llegar hasta Finlandia no fue fácil como tampoco toda la preparación en todo el contexto que se vive en Argentina. "Uno como argentino, nos cuesta tanto el deporte. Es sacrificio. Los deportistas debemos trabajar mucho, costear todo y siempre vamos en desventaja. Las expectativas nuestras son menores", apuntó.

Campeonato Mundial de la World Masters Athletics comenzó el 29 de junio pasado y termina este domingo 10 de julio. Se desarrolla en Tampere, Finlandia, y por Argentina participan 20 atletas.